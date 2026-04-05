Jovem de 20 anos encontrado sem vida na barragem de Idanha-a-Nova

Um jovem de 20 anos que tinha sido dado como desaparecido na barragem de Idanha-a-Nova foi encontrado sem vida, afirmou hoje fonte da Proteção Civil.

Mergulhadores dos bombeiros, que respondiam a um alerta para um pré-afogamento, encontraram a vítima sem vida por volta das 16:45, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Beira Baixa.

O alerta foi dado às 13:56, tendo sido ativados meios para uma operação de busca e resgate na barragem de Idanha-a-Nova (também conhecida como barragem Marechal Carmona), no distrito de Castelo Branco.

No local, estiveram 17 operacionais, apoiados por nove veículos e uma embarcação de socorro, disse.

Na ocorrência, participaram meios dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Cernache do Bonjardim, assim como uma patrulha da GNR.