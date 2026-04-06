Colóquio do Mercado Quinhentista fala sobre 'Gentes do Povoamento: Ecos do Tombo'

O XVIII Colóquio do Mercado Quinhentista vai realizar-se no dia 16 de Maio, sob o tema 'Gentes do Povoamento: Ecos do Tombo'. Trata-se de uma iniciativa de carácter formativo e cultural que se destaca como um momento de reflexão sobre as origens históricas da comunidade machiquense, tendo como ponto de partida o mais antigo registo documental conhecido da localidade: o Tombo I da Igreja de Machico.

A abertura oficial do colóquio acontece pelas 9h30, seguindo-se diversas comunicações por especialistas de referência nas áreas da história, património e cultura. Entre os destaques da manhã, figura a intervenção de Maria de Lurdes Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, que abordará os contextos documentais e históricos do Tombo de Machico, seguida de uma reflexão sobre práticas medievais de comemoração dos mortos, apresentada por Maria Amélia Álvaro de Campos, da Universidade de Coimbra.

Reforçando a importância dos registos históricos para a construção do conhecimento sobre o passado, o programa inclui temas como a preservação digital do património cultural, pela Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro; a análise demográfica da população de Machico, pela Direção Regional de Estatística da Madeira; a representação das suas gentes através da fotografia histórica, pelo Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s; e a escrita de histórias de vida, por Sónia Silva Franco - Arteleia, Produção de Conteúdos Literários.

A componente prática da formação implica a participação dos formandos em dois dias do Mercado Quinhentista, a realizar-se entre 5 e 7 de Junho, devidamente trajados e com entrega de um trabalho final sobre a sua experiência no evento. As inscrições decorrem até ao dia 3 de Maio de 2026, exclusivamente online. A formação, acreditada pela Direção Regional de Educação, confere um total de 13 horas válidas para progressão na carreira docente.