Após a importante vitória diante do Estrela da Amadora, o Benfica é o próximo adversário do Nacional, encontro da 29.ª jornada que está marcado para o próximo domingo, 18h00, no Estádio da Luz.

A equipa ‘encarnada’ vem de um surpreendente empate com o Casa Pia, resultado que deixou um rasto de grande desilusão nas hostes benfiquistas tendo em conta que o título nacional passa a ser, agora, uma ‘miragem’.

Perante este quadro, será esta uma boa altura para o Nacional defrontar o Benfica no Estádio da Luz? José Gomes, defesa-esquerdo que regressou à titularidade após ausência devido a lesão, desconfia da eventual má fase do Benfica.

“Pode ser bom e pode ser mau. Os jogadores talvez queiram dar uma resposta… Contudo, acima de tudo, é o Benfica. Se calhar um dos maiores clubes de Portugal e também a nível mundial. É um grande clube, todos sabem disso. No entanto, nós vamos lá para discutir o resultado tendo em conta que o mesmo é importante para nós. Vamos tentar tudo para sair de lá com um resultado positivo."

Um ponto já seria positivo?

“Da maneira que conheço o treinador do Nacional, com quem já trabalho há três anos, nós não vamos lá para jogar para o ponto, vamos jogar com o Benfica para discutir a vitória. Naturalmente que se sairmos de lá com um ponto ficaremos todos felizes. Contudo, vamos tentar sair com a vitória diante do Benfica."