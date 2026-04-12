Viktor Orbán reconheceu a derrota e deu os parabéns a Peter Magyar

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reconheceu hoje a derrota nas eleições legislativas, após o que chamou de resultado "doloroso", encerrando 16 anos no poder.

O líder da oposição húngara, Peter Magyar, disse hoje que o primeiro-ministro Viktor Orbán reconheceu a derrota nas eleições num telefonema, após serem conhecidos resultados oficiais do apuramento de votos. "O primeiro-ministro Viktor Orban acaba de me telefonar para nos felicitar pela vitória", escreveu Magyar, depois de se ter declarado, ao início da noite, "cautelosamente optimista" sobre a vitória em declarações no seu comité de campanha.

As urnas fecharam hoje na Hungria, com uma participação eleitoral que atingiu um máximo histórico nas eleições legislativas, que se prevê superior a 77,8%, segundo os dados oficiais mais recentes.

Os eleitores foram chamados a escolher entre conceder um quinto mandato consecutivo ao primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán ou optar por uma mudança de liderança com o conservador pró-europeu Peter Magyar.

As urnas fecharam às 19h00 (18h00 na Madeira), com uma participação preliminar de 77,8% às 18:30, superando significativamente o anterior recorde de 70,5% estabelecido nas eleições parlamentares de 2002, de acordo com a comissão eleitoral.

Registaram-se longas filas em frente a muitas mesas de voto, e o aumento da participação foi mais pronunciado nas cidades de média dimensão e entre os eleitores mais jovens, que são mais propensos a apoiar Peter Magyar, segundo os analistas, relatou a agência France-Presse (AFP).