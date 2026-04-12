Há possibilidade de queda de neve nas serras da Madeira neste domingo

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo aponta para céu geralmente muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira.

São esperados aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira e até final da manhã, e que poderão ser sob a forma de neve nos pontos mais altos até meio da manhã.

O vento vai soprar moderado a forte (25 a 40 km/hora) de nordeste, tornando-se moderado (20 a 30 km/hora) a partir da tarde.

Está prevista uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima. As temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 20 graus na ilha da Madeira e entre os 13 e os 17 graus na ilha do Porto Santo.

Especificamente para a área do Funchal, o IPMA prevê céu com períodos de muita nebulosidade, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos até meio da manhã e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros de altura. Já na costa Sul, a ondas serão do quadrante sul com 1 a 1,5 metros de altura, aumentando para 2 a 3 metros de altura na parte mais oeste.

A temperatura da água do mar estará nos 18/19ºC.