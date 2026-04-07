Patriarca de Lisboa preside à peregrinação de Maio ao Santuário de Fátima

O patriarca de Lisboa, Rui Valério, vai presidir à peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de Maio ao Santuário de Fátima, a primeira grande peregrinação do ano, anunciou ontem a instituição.

"Esta será a primeira vez que o patriarca de Lisboa assume a presidência de uma peregrinação aniversária, na Cova da Iria, desde que foi nomeado para a Sé Patriarcal, em 2023", adiantou, numa nota de imprensa, o santuário.

Segundo a instituição, a presença de Rui Valério no Santuário de Fátima é regular, "sendo frequente ver o patriarca a presidir a outras peregrinações, nomeadamente a Bênção dos Capacetes", como sucedeu nos dois últimos anos.

"A peregrinação de maio, que evoca a primeira aparição da Virgem às três crianças de Aljustrel, é a mais participada, tendo acolhido no ano passado mais de 450 mil peregrinos".

Rui Valério, de 61 anos, é natural de Urqueira, no concelho de Ourém.

Ainda jovem ingressou no Seminário Monfortino. Formou-se em Filosofia e Teologia em Roma, especializando-se em Teologia Dogmática, e realizou uma pós-graduação em Espiritualidade Missionária na Bélgica.

Ordenado sacerdote em 1991, desempenhou depois diversas funções, como capelão militar e pároco.

Em 2016, foi nomeado pelo Papa Francisco (1936-2025) como um dos "Missionários da Misericórdia" durante o Jubileu Extraordinário e, dois anos depois, bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, tendo acompanhado várias missões internacionais em países como São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, República Centro-Africana, Roménia e Lituânia, revelou o santuário.

Rui Valério foi nomeado em 10 de Agosto de 2023 patriarca de Lisboa, o 18.º, e tomou posse no mês seguinte.

Ainda de acordo com o santuário, nos dias 12 e 13 de Junho, as celebrações vão ser presididas pelo bispo da Guarda, José Miguel Barata Pereira, enquanto no mês seguinte cabe ao bispo de Portalegre-Castelo Branco, Pedro Alexandre Fernandes.

O núncio apostólico em Portugal, Andrés Carrascosa Coso, vai presidir à peregrinação internacional de 12 e 13 de Agosto, que integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, e no mês seguinte é a vez do arcebispo de Saurimo (Angola), José Manuel Imbamba.

Já a presidência da última grande peregrinação do ano ao maior santuário mariano do país, em 12 e 13 de Outubro, cabe ao bispo de Baroda (Índia), Sebastião Mascarenhas.