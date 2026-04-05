Presidente moçambicano pede união e oração pelas vítimas das cheias e terrorismo

O Presidente moçambicano pediu hoje união, paz e solidariedade entre os cidadãos durante as celebrações da Páscoa, e também oração e apoio às populações afetadas por cheias, ciclones e terrorismo no país.

"É o momento de nos juntarmos a estes irmãos, espiritualmente, orando por eles para que o mais rápido possível este sofrimento de cheias e inundações, passe, que resultam, portanto, destas calamidades naturais, mas também continuarmos a orar para que este mal, que é o terrorismo, possa um dia passar", disse o chefe do Estado moçambicano, Daniel Chapo.

Chapo falava após participar na missa do domingo de Páscoa com fiéis da igreja católica da Polana, na cidade de Maputo, sul do país, destacando o significado espiritual da data para os cristãos.

O Presidente lembrou que o país atravessa um "período difícil", marcado por calamidades naturais, sobretudo no sul, e insegurança armada no norte, tendo pedido orações para os afetados.

O chefe de Estado moçambicano disse que a ressurreição de Jesus Cristo é ideal para orar pelo país, sublinhando que este momento de Páscoa "é de alegria, de paz, de reconciliação e, sobretudo, de comunhão e harmonia entre os irmãos moçambicanos", e também esperança e união entre os cidadãos.