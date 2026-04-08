Violações a plano de paz inviabilizam cessar-fogo ou negociações

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, declarou hoje que as violações de vários pontos-chave do plano do Irão para negociar o fim do conflito com os Estados Unidos inviabilizam um cessar-fogo bilateral ou negociações.

"A base sólida sobre a qual se pode negociar foi aberta e claramente violada, mesmo antes do início das negociações. Perante esta situação, um cessar-fogo bilateral ou negociações são inviáveis", afirmou Qalibaf na rede social X.

Qalibaf justifica a desconfiança "histórica" do Irão em relação aos Estados Unidos com "repetidas violações" norte-americanas a compromissos de todo o tipo, o que, "infelizmente", se repetiu nesta ocasião.

Entre os pontos do plano apresentado por Teerão para negociar o fim da guerra estão o compromisso do Irão em não desenvolver armas nucleares, o levantamento de todas as sanções contra o país e a criação de um fundo para compensar os danos sofridos na ofensiva lançada contra o país a 28 de fevereiro.

"No entanto, três cláusulas desta proposta foram violadas até à data", disse Qalibaf.