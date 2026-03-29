Dez madeirenses integram Comissão Nacional do PS

A lista da Comissão Nacional do Partido Socialista, órgão que foi hoje eleito no 25.º Congresso do PS, conta com 10 elementos da Região Autónoma da Madeira. A informação foi divulgada através de um comunicado do partido.

De acordo com a mesma nota, o órgão passa assim a contar com dez elementos da estrutura regional, incluindo a presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, que tem assento por inerência.

Integram também a Comissão Nacional os vice-presidentes regionais Sérgio Gonçalves, Avelino Conceição e Mafalda Gonçalves, bem como Madalena Nunes e Marta Freitas.

A lista inclui ainda Miguel Silva Gouveia, Paulo Bruno Ferreira, Hugo Marques e Luísa Paolinelli, estes dois últimos como suplentes.

Por outro lado, na Comissão Política Nacional — a eleger na primeira reunião da Comissão Nacional — terão assento Leonardo Santos, secretário-geral do PS Madeira, bem como, por inerência, Célia Pessegueiro e o líder parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, Paulo Cafôfo.

O 25.º Congresso Nacional do PS, que consagrou a liderança de José Luís Carneiro, terminou este domingo, com o secretário-geral a destacar as Regiões Autónomas ao assinalar os 50 anos da Constituição da República que consagrou as autonomias da Madeira e dos Açores.