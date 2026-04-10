NAPA e utentes da Associação de Paralisia Cerebral dão voz a uma boa causa
A APCM - Associação de Paralisia Cerebral da Madeira apoia directamente 86 pessoas com paralisia cerebral ou doenças neurológicas afins e, no total das suas três valências – Centro de Actividades Ocupacionais, Lar Residencial e Consulta Externa – chega a cerca de 300 pessoas na Madeira.
Para garantir a continuidade do seu trabalho, a APCM depende também da campanha de consignação do IRS, que representa cerca de 80 a 90 mil euros por ano, permitindo complementar os subsídios da Segurança Social e manter as actividades e serviços.
Trata-se de “um direito que cada pessoa tem de consignar 1% da receita que o Estado iria ganhar com o seu IRS a uma instituição à sua escolha”, explica ao DIÁRIO a presidente da associação, Fabíola Pereira.
Este ano, a campanha destacou-se pelo reconhecimento das cuidadoras da instituição.
“A campanha deste ano é dedicada um pouco às nossas cuidadoras. Então, nos cartazes vê-se os nossos utentes com uma cuidadora”, detalha.
Paralelamente, os utentes participaram num vídeo promocional, e, de surpresa, receberam a visita da banda NAPA, transformando o ensaio numa experiência inesquecível.
Uma história para ler na íntegra na rubrica ‘Final Feliz’ da edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 10 de Abril.
De resto o vídeo fala por si:
Como consignar 1% do seu IRS em favor da APC?
𝐃𝐨𝐞 𝐜𝐨𝐦 𝐮𝐦 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐨 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨:
𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨 𝟑 | 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨 𝟏𝟏 𝐍𝐈𝐅: 𝟓𝟏𝟏 𝟐𝟒𝟐 𝟖𝟐𝟒
É um apoio a 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐳𝐞𝐫𝐨 para si, mas com um valor 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐨 para nós! APCM