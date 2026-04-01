Portugal vence Estados Unidos no jogo 700 da sua história

Portugal venceu na terça-feira os Estados Unidos, por 2-0, em jogo de preparação para o Mundial2026 de futebol, disputado em Atlanta, naquela que foi 700.ª partida da história da seleção portuguesa.

Depois do empate no sábado frente ao México (0-0), a formação lusa, orientada por Roberto Martínez, adiantou-se no marcador com um golo de Francisco Trincão, aos 37 minutos, e ampliou a vantagem por João Félix, aos 59.

Este foi o último jogo da seleção portuguesa antes de ser divulgada a convocatória final para o Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México

Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e a República Democrática do Congo, que será a adversária na estreia da equipa das 'quinas', no dia 17 de junho.