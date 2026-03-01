Líder Arsenal vence Chelsea e mantém vantagem para Manchester City
O Arsenal venceu hoje o dérbi londrino com o Chelsea, por 2-1, continuando isolado na liderança da Liga inglesa de futebol, provisoriamente com cinco pontos mais do que o Manchester City, embora com mais um jogo.
O desafio grande da 28.ª jornada foi extremamente competitivo e teve os momentos-chave nas bolas paradas, nomeadamente os pontapés de canto, dos quais nasceram os três golos.
Primeiro o Arsenal, quando aos 21 minutos Gabriel subiu e assistiu William Saliba que também desviou de cabeça, com o esférico a bater ainda no central Mamadou Sarr antes de entrar.
Do outro lado, aos 45+2, foi Piero Hincapie a desviar a bola para a própria baliza, enganando todos: no lance anterior, também de canto, Declan Rice parece ter desviado a bola com o braço, enquanto se apoiava num contrário, mas nem o árbitro nem o VAR atenderam aos protestos dos 'blues'.
O Chelsea pegou no jogo na segunda parte e foi criando sucessivo perigo, porém acabou por ser o Arsenal a marcar novamente, invariavelmente em pontapé de canto, concluído pela cabeça do neerlandês Jurrien Timber, aos 66 minutos.
O Chelsea sofreu novo rude golpe aos 70 minutos, quando o português Pedro Neto foi expulso depois do segundo cartão amarelo, por entrada faltosa, apenas três minutos após a primeira admoestação, por palavras.
Nos minutos finais, o Chelsea voltou a pegar no jogo e foi o guarda-redes David Raya quem segurou os três pontos, com um conjunto de defesas de elevado nível ao longo da partida.
O Arsenal soma agora 64 pontos, mais cinco do que o Manchester City, com um desafio a menos, enquanto o pódio provisório é ocupado pelo Manchester United, com os mesmos 51 do Aston Villa, que apenas conquistou um dos seis últimos pontos possíveis.
Já o Chelsea, com somente dois pontos nos derradeiros nove em disputa, continua a cair e agora é sexto, com 45.
Horas antes, Bruno Fernandes foi decisivo no triunfo do Manchester United por 2-1 sobre o Crystal Palace, ao marcar o penálti que garantiu o empate, aos 57 minutos, antes de assistir, com um cruzamento perfeito, Benjamin Sesko, que fez de cabeça o 2-1, aos 65, depois de Maxence Lacroix, expulso no lance da grande penalidade, ter adiantado os 14.º da classificação, logo aos quatro minutos.
Já o Fulham, de Marco Silva reforçou o período negro do Tottenham de João Palhinha, com quatro derrotas consecutivas, desta vez por 2-1, o que lhe permitiu subir a nono, com 40 pontos, enquanto a formação de João Palhinha caiu para 16.º, com somente 29, apenas quatro acima da linha de água.
Vítor Pereira não conseguiu capitalizar novo desaire dos 'spurs' e do West Ham, já que o seu Notthingham Forest perdeu, por 2-1, na deslocação ao Brighton, pelo que persiste com 27 pontos, que valem o 17.º lugar.