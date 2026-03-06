Desportivo de Chaves vence Académico de Viseu pela margem mínima

O Desportivo de Chaves venceu hoje o Académico de Viseu, por 1-0, no encontro inaugural da 25.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, que decorreu em Trás-os-Montes, à porta fechada.

Um cabeceamento certeiro de Jorge Delgado, aos 78 minutos, permitiu hoje ao Desportivo de Chaves regressar às vitórias e subir ao nono posto da II Liga, somando agora 33 pontos.

O derrotado Académico de Viseu, por sua vez, quebrou um ciclo de três vitórias consecutivas e viu 'fugir' a oportunidade de subir ao topo da tabela, mantendo-se em segundo lugar, com 44 pontos, menos três que o líder Marítimo.

A partida arrancou a meio-gás, com anfitriões e visitantes a jogar na expectativa e a não conseguir assumir as rédeas do duelo.

Após uma breve interrupção por falta de iluminação no municipal de Chaves, os viriatos carregaram no acelerador, mas não conseguiram criar oportunidades flagrantes.

Na reta final do primeiro tempo, já com a partida equilibrada, as duas formações procuraram alcançar a respetiva área adversária, com jogadas objetivas, mas sem critério e clareza nas finalizações.

O Académico de Viseu regressou ao relvado motivado e mais pressionante, obrigando o guardião Vozinha a atenção e trabalho redobrados.

Depois de vários minutos de sentido único, aos 78, após uma transição rápida e variação de flanco, Reinaldo disparou à baliza viseense, mas a bola esbarrou na trave. Na recarga, o recém-entrado Jorge Delgado cabeceou a contar, assegurando a vitória do Desportivo de Chaves.