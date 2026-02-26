XXXIV Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela reúne jovens actores da Madeira

A Escola Secundária Jaime Moniz acolhe, de 9 a 13 de Março, a XXXIV edição do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela, que reúne grupos de várias escolas da Região Autónoma da Madeira para apresentações ao longo de cinco dias.

O festival inclui nove peças teatrais, seis em competição e três de grupos convidados. Entre os convidados estão a Associação Palco Vazio, com a peça Metamorfose baseada no texto de Franz Kafka; a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, que apresenta Manual de instruções para a vida (que ninguém leu); e o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, com Três Tristes Turmas.

As apresentações das escolas concorrentes começam na terça-feira, dia 10 de Março, com o grupo Voo à Fantasia, da EBS Padre Manuel Álvares, que apresenta O Último Comboio. No dia 11, a Escola Secundária Jaime Moniz apresenta Olivia, enquanto outros grupos apresentam peças como Lá, onde nos…, Maré Alta e Histórias da Ilha. A competição encerra na sexta-feira, dia 13, com o Clube de Teatro da Escola Dr. Francisco Freitas Branco, do Porto Santo, com a peça A Barbearia, adaptação de Miguel Silva.

Durante o festival serão atribuídos prémios como Melhor Actor, Melhor Atriz, Melhor Sonoplastia, Melhor Encenação, Melhor Texto, Melhor Realização Plástica e o Prémio Carlos Varela, bem como menções honrosas e louvores. O painel de jurados inclui representantes do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, do Teatro Municipal Baltazar Dias, do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira e de associações culturais da região.

O projeto, criado pelo professor Carlos Varela, conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do Teatro Municipal Baltazar Dias, permitindo que o grupo vencedor apresente o seu trabalho no icónico espaço municipal a 2 de Maio.