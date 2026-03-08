Vários madeirenses presentes na tomada de posse de António José Seguro

António José Seguro toma posse hoje, em Lisboa, como Chefe de Estado de Portugal e mais alto magistrado da nação. A cerimónia está marcada para as 10h00, na Assembleia da República, e deverá contar com a presença de vários convidados oriundos da Madeira.

Pelo menos 15 madeirenses vão assistir à sessão solene de investidura do novo Presidente da República. Entre estes, cinco receberam um convite pessoal de António José Seguro, todos ligados à área socialista: Sérgio Abreu, Victor Freitas, Célia Pessegueiro, Paulo Cafôfo e Miguel Silva Gouveia.

A cerimónia deverá contar igualmente com três convidados institucionais da Região Autónoma da Madeira: o Representante da República, Ireneu Barreto, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Além destas presenças, os sete deputados eleitos pela Madeira para a Assembleia da República têm também direito a assistir à cerimónia. São eles Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves (PSD), Emanuel Câmara e Carlos Pereira (PS), Filipe Sousa (JPP) e Francisco Gomes (Chega).

Segundo apurou o DIÁRIO, os onze presidentes de câmara municipal da Madeira foram igualmente convidados para uma sessão de apresentação de cumprimentos ao novo Presidente da República, prevista para decorrer após a tomada de posse. No entanto, a maioria dos autarcas não deverá marcar presença nesse momento protocolar.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira, 9 de Março:

10h00: Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres apresenta o V Calheta Roller Skate, no Salão Nobre da Camara Municipal da Calheta;

10h30: JPP realiza acção política com o porta-voz Basílio Santos, na Avenida D. Manuel I, junto aos campos de Padel da Marina da Calheta;

11h00: Reunião da 4ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, na Assembleia Legislativa da Madeira;





12h00: Conferência de imprensa de apresentação do XIV Torneio Internacional 'Biosfera Roller Skate' e 'XI Madeira Roller Marathon', na Praça CR7;

14h30: Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil, na Assembleia Legislativa da Madeira;





15h00: 34.ª Edição do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela mobiliza jovens actores, na Escola Secundária Jaime Moniz;

17h00: Comando Regional da PSP Madeira promove conferência de imprensa, onde será realizado o balanço dos primeiros seis meses do Sistema CCTV do Funchal, com a presença de Carlos Rodrigues, nas Instalações da sede do Comando Regional da PSP Madeira;

18h00: Evento de lançamento do livro que conta a história das 4 décadas de actividade da FN hotelaria, com a presença de José Manuel Rodrigues, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Funchal).

19h00: Lançamento do primeiro Vinho da Madeira da Barbeito, lote do chef Octávio Freitas e Ricardo Diogo - 'Desarma o Tempo', no Restaurante Desarma - The Views Baía.

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Março:

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral larga do cais de Belém rumo ao Brasil.

1821 - São aprovadas em sessão de Cortes as bases da Constituição Portuguesa de 1822, saída da Revolução de 1820, a primeira Lei Fundamental portuguesa, aprovada por uma assembleia representativa.

1841 - Estreia-se a ópera de Verdi "Nabucco", no teatro Scala de Milão, Itália, o primeiro êxito de Verdi.

1842 - Estreia-se, em Lisboa, o drama de Almeida Garrett "O Alfageme de Santarém".

1864 - O general norte-americano Ulysses S. Grant assume o comando-geral das tropas da União, que congrega as forças do Norte, na Guerra Civil que divide o país.

1913 -- A Académica de Coimbra vence o seu primeiro troféu, a Taça Monteiro da Costa, sagrando-se "campeã do Norte". Na final, a Académica bate o FC Porto por 3-1.1.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. A Alemanha declara guerra a Portugal, pelo apresamento dos navios mercantes, nos portos portugueses.

1918 - É criado, pelo decreto n.º 3902, publicado no Diário n.º 46, o Ministério da Agricultura.

1928 - O Governo português do general Óscar Fragoso Carmona, saído do golpe de 28 de maio de 1926, recusa o empréstimo da Sociedade das Nações para a recuperação económica do país.

1934 - Nasce o cosmonauta russo Yuri Alekseyevich Gagarin, o primeiro homem a viajar para o espaço.

1941 -- Morre, com 24 anos, o poeta Álvaro de Castro e Sousa Correia Feijó. Foi um dos fundadores do grupo de poetas do Novo Cancioneiro.

1945 - II Guerra Mundial. Bombardeamento aéreo de Tóquio, Japão, pela força aérea norte-americana. Morrem cerca de 85 mil pessoas.

1959 -- A boneca Barbie é lançada pela Mattel, Inc., uma empresa de brinquedos do sul da Califórnia, Estados Unidos.

1961 - Dalai Lama defende a restauração da independência do Tibete na Assembleia das Nações Unidas.

1962 - Realiza-se, em Coimbra, o I Encontro Nacional de Estudantes, que conduz à criação do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses e à definição do Dia do Estudante, 24 de março. A proibição do encontro dará origem à Crise Académica de 1962.

1965 -- Segunda marcha de Selma a Montgomery, no estado norte-americano do Alabama. Polícias e manifestantes ficaram frente a frente, mas quando as tropas se afastaram para o lado para deixá-los passar Martin Luther King guiou os manifestantes de volta à igreja.

1966 - A França afasta-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) por não concordar com a integração supranacional das forças da organização.

1974 - É decretado o estado de prevenção em Lisboa. A ordem do Governo de Marcello Caetano surge com a publicação do livro "Portugal e o Futuro", de António de Spínola.

1975 - É criada a União da Juventude Comunista Portuguesa.

1976 - Portugal e Angola estabelecem relações diplomáticas.

1980 - Primeiras eleições para o Parlamento basco.

1981 - Agricultores da Polónia anunciam a formação do sindicato Solidariedade Rural.

1986 -- Mário Soares, eleito por sufrágio universal e direto, toma posse como primeiro Presidente civil da República Portuguesa.

1987 -- Morre, com 80 anos, Paulo Quintela, filólogo, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ensaísta, figura determinante na divulgação dos maiores escritores de língua alemã e inglesa e na recuperação de clássicos portugueses.

1991 - Mário Soares toma posse para o segundo mandato, como Presidente da República Portuguesa.

1996 - Jorge Sampaio, eleito Presidente da República, toma posse do cargo, em sessão na Assembleia da República.

- O Presidente da República Jorge Sampaio condecora o ex-Presidente da República Mário Soares com o Grande Colar da Ordem da Liberdade.

2001 - Jorge Fernando Branco de Sampaio, Jorge Sampaio, toma posse para um segundo mandato como Presidente da República Portuguesa.

2003 - É apresentado o inquérito à educação e ensino em Portugal onde se revela que 25% da população não concluiu a escolaridade obrigatória.

2006 -- Aníbal Cavaco Silva, toma posse de como 18.º Presidente da República Portuguesa.

- O Presidente norte-americano, George W. Bush, promulga o diploma que prorroga a legislação e permite que a administração norte-americana continue a utilizar as ferramentas anti-terroristas que contém o Patriot Act (Lei Patriota), surgida após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

2007 - Os líderes dos 27, reunidos em Bruxelas, na Cimeira da Primavera, chegam a acordo sobre uma meta vinculativa de 20 por cento de energias obtidas de fontes primárias renováveis (vento, água, sol e biomassa), até 2020, em relação ao consumo total de energia na União.

- Brasil e Estados Unidos assinam um acordo de cooperação para a produção de etanol, com vista à criação de um padrão internacional para os biocombustíveis.

- Morre, com 90 anos, o poeta e escritor brasileiro Gerardo Mello Mourão.

- Morre, com 52 anos, Luz Franco, atriz, dramaturga e encenadora.

2008 - O O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e primeiro-ministro, José Luis Zapatero, é reeleito sem maioria absoluta.

- A atleta portuguesa Naide Gomes sagra-se campeã Mundial do salto em comprimento com um salto de 7,00 metros, no último dia dos Mundiais de atletismo Valência2008, Espanha, em pista coberta. A marca de Naide Gomes constitui ainda um novo recorde nacional.

- O atleta Nelson Évora conquista a medalha de bronze no triplo salto dos Campeonatos do Mundo de pista coberta de atletismo, que se estão a disputar em Valência, Espanha.

2009 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assina um decreto que levanta as restrições ao financiamento público da investigação sobre células estaminais embrionárias, revogando as medidas do seu antecessor, George W. Bush.

2010 -- Morre, com 83 anos, a poetisa Alda Espírito Santo, figura de primeira linha na luta pela independência são-tomense. Autora do hino nacional de São Tomé e Príncipe, criou a primeira geração de jornalistas do país e a União de Escritores e Artistas São-tomenses.

2011 -- Aníbal Cavaco Silva toma posse para um segundo mandato como Presidente da República.

- O governador do estado norte-americano de Illinois abole a pena de morte, depois de uma moratória, criada após a condenação de 13 homens inocentes, ter suspenso, durante mais de uma década, a pena capital.

- O tribunal de primeira instância de Tunes, Tunísia, anuncia a dissolução da União Constitucional Democrática, partido do antigo Presidente Zine El Abidine Ben Ali.

- O vaivém espacial norte-americano Discovery aterra no Centro Espacial Kennedy da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, na Florida, terminando a sua última missão, depois de 39 viagens ao Espaço.

2012 -- É assinado o acordo com os credores que permite cortar a dívida grega em 100 mil milhões de euros.

2013 -- Morre, com 78 anos, o arquiteto Manuel Machado Vicente, conhecido como o "arquiteto de Macau".

2014 -- Morre, com 82 anos, Naftal Langa, escultor moçambicano, considerado um dos grandes nomes das artes de Moçambique.

2016 - Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como 19.º Presidente da República portuguesa.

- Morre, com 90 anos, George Martin, produtor musical britânico que transformou os Beatles em estrelas musicais.

2017 - Morre, com 84 anos, Gordon Howard Eliot Hodgkin, pintor britânico influente na arte contemporânea do Reino Unido e vencedor do Prémio Turner em 1985.

2018 -- Morre, com 96 anos, o alemão Oskar Gröning, criminoso de guerra nazi, designado o "contabilista de Auschwitz.

2020 -- Covid-19: são anunciados em catadupa adiamentos e cancelamentos de iniciativas diversas, são encerrados ou condicionados os acessos a alguns serviços públicos e limitadas visitas a hospitais, e escolas de norte a sul suspendem as aulas presenciais, incluindo universidades. No Algarve são canceladas 60% das reservas dos hotéis, o início da maior queda no turismo e restauração alguma vez sentida. O ministro da Administração Interna anuncia a suspensão de todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela covid-19 em Itália e recomenda a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas ou em espaços fechados com mais de mil.

- O Leixões-Farense, da II Liga de futebol, é o último jogo das ligas profissionais a disputar-se com público nas bancadas e sem as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

- Com o registo dos dois primeiros casos de covid-19 o Chipre torna-se o último país da União Europeia a ser atingido pelo novo coronavírus

- A Alemanha regista as duas primeiras mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

2021 - O Tribunal Central Administrativo Sul dá razão à Câmara Municipal de Lisboa no caso Bragaparques, uma decisão que evita o pagamento de 239 milhões de euros pelo município e já não é passível de recurso.

2022 -- Um ataque da Força Aérea russa à maternidade ucraniana em Mariupol, cidade portuária estratégia no sul da Ucrânia, causa indignação internacional.

2023 -- Morre, com 38 anos, Edson da Luz, Azagaia, 'rapper' moçambicano, autor de letras de intervenção que lhe valeram, entre outros, o título de "'rapper' do povo".

2025 - Morre, com 82 anos, Akinori Nakayama, ginasta japonês, seis vezes campeão olímpico. Foi vice-presidente da Federação japonesa, e tem o seu nome inscrito no 'Hall of fame' da Federação internacional.

Este é o sexagésimo nono dia do ano. Faltam 297 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "A Constituição Política da Nação Portuguesa deve manter a liberdade, segurança e propriedade de todo o cidadão". Primeiro artigo das Bases da Constituição, aprovadas a 9 de março de 1821 pelas Cortes Gerais Constituintes.