Passos Coelho recomenda a Montenegro que se concentre na sua missão

O ex-primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho recomendou hoje ao atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, que se concentre naquilo para que foi eleito e se distraia pouco com o resto.

"Eu recomendo a quem está no Governo, a começar no chefe do Governo, que se concentre nessa missão e que se distraia pouco com o resto", aconselhou o antigo chefe do Executivo à entrada para a 4ª edição da Cimeira da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (AEFEP).

Numa curta declaração aos jornalistas, o social-democrata disse ainda esperar que o PSD "dê conta do recado e faça o que tem de fazer", frisando foi para isso que as pessoas votaram no partido.

"Este é o tempo, creio eu, do doutor Luís Montenegro se concentrar no exercício dessas funções e dessas responsabilidades", insistiu o ex-líder do PSD.

Pedro Passos Coelho sublinhou que Luís Montenegro contraiu uma responsabilidade para com o país e que, nesse âmbito, as pessoas aguardam uma mudança.