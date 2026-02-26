Combustível pronto a ser queimado no Verão aumenta 50%
O tema dos restos da vegetação deixada a descoberto pelas tempestades deste inverno em Portugal, são a razão da manchete de um dos jornais nacionais. Um alerta à importância da limpeza urgente. Estes são os títulos desta quinta-feira, 26 de Fevereiro de 2026.
Na revista Visão:
- "André Ganância, Epstein e uma vida de mentiras. De favorito da rainha a príncipe das trevas, no escândalo que abala o mundo"
- "Pacote Laboral. Tensão sem fim à vista"
- "Irão. A revolta continua"
- "José Carlos Vasconcelos. O poeta sai da clandestinidade"
- "Dossier especial. Guerra acesa pelo controlo das redes sociais. Benefícios e riscos de proibir o Facebook, o TikTok, o Instagram e outras plataformas a menores de 16 anos"
- "O que diz a ciência sobre a adição aos ecrãs. As acusações aos donos das grandes tecnológicas. O confronto digital entre os EUA e a Europa"
- "Se7e. O Fascínio da Rua do Bonjardim"
No Correio da Manhã:
- "Guerra de droga com tiros no coração de Lisboa. Gangs em luta por territórios de distribuição"
- "Real Madrid 2 Benfica 1. Benfica cai de pé no inferno de Madrid"
- "Polícia espanhola castiga adeptos encarnados"
- "Coimbra. Mata namorada e chora no funeral"
- "Miranda Sarmento. Princípio de AVC interna ministro"
- "Évora. Funcionárias de supermercado intoxicadas"
- "Alojamento. Governantes com casa na capital recebem subsídio"
- "Estado. Governo limita poder do Tribunal de Contas"
- "Epstein. Bill Gates confessa sexo com duas russas"
No Público:
- "Tempestade faz aumentar em 50% o combustível para incêndios nas florestas. Especialistas alertam para a urgência de limpar toneladas de madeira acumuladas na região centro"
- "Novas tarifas nos EUA. Portugal em risco de ser o mais prejudicado da UE"
- "Olival. Produção de azeite cai 10% no país face a 2024/25"
- "Estado da União. Trump exagera feitos e acusa Irão de ameaçar EUA com mísseis"
- "Media. Público foi distinguido com prémio de jornal europeu do ano"
- "Elevador da Glória. Relatório da Autoridade dos Transportes nunca existiu"
- "Entrevista. Hugo Soares responde a críticas de Passos Coelho: 'É um tiro ao lado'"
- "Futebol, Vinicius volta a marcar e põe fim à carreira do Benfica na Champions"
- "Saúde. Procriação medicamente assistida atraiu a Portugal utentes de 99 países em 2023"
- "Obituário. Éliane Radigue (1932-2026), a pioneira da música electrónica que habitava o tempo"
No Jornal de Notícias:
- "Câmaras têm de pagar por ajuda de militares em situações de emergência"
- "Viana do Castelo. Nova ponte pedonal é inspirada no mar"
- "Casa da Música. Paulo Flores celebra 36 anos de carreira com concerto esgotado"
- "Porto. Juízes acusados de massacrar vítimas de praxes na Força Aérea"
- "Gondomar. Mulher despedida de pastelaria montou emboscada aos ex-patrões"
- "Acesso ao Centro Histórico de Gaia vai ser limitado"
- "EUA. Trump mentiu e exagerou no discurso sobre o Estado da União"
- "Real Madrid 2-1 Benfica. Carrasco Vinícius"
- "FC Porto. Kiwior apto a regressar para defrontar Arouca"
No Diário de Notícias:
- "Processos contra a AIMA descem 78% após mudança na lei"
- "Mau Tempo. 'Lay-off' a 100% baixa à especialidade e PS ajuda a chumbar mais apoios"
- "Médio Oriente. EUA aplicam máxima pressão ao Irão antes de ronda negocial crítica"
- "Governo. Ministro das Finanças internado de urgência em Santa Maria"
- "Reforma. Governo garante que vai rever a lei do Tribunal de Contas até ao verão"
- "Danos do temporal. Prejuízos no turismo do Centro superam os 15 milhões de euros e setor pede apoios a fundo perdido"
- "Entrevista. Laurence Debray. 'Juan Carlos é uma espécie de rei da democracia e vê que ela está a desintegrar-se no mundo. Choca-o muito'"
- "Hollywood. A arte nunca desiste da beleza"
- "Sub-17. Três meses depois, quatro Campeões do Mundo de Sub-17 tocaram o topo, mas são exceções"
No Negócios:
- "Reorganização do IEFP faz cair 330 dirigentes"
- "Cadeiras da banca mudam em tempo de luta por clientes"
- "Bolsa. Regulador sem prazo para avaliar pedido da Impresa"
- "Contas públicas. Montenegro já admite défices e endividamento para pagar PTRR"
- "Finanças. Sarmento internado após 'susto' com saúde"
- "Maior fundo soberano do mundo triplica exposição a dívida nacional"
- "Enterrar linhas não é solução milagrosa, diz o CEO da EDP"
No O Jornal Económico:
- "EDP e BCP fecharam 2025 com recorde nos resultados"
- "Trump garante que nunca permitirá Irão nuclear"
- "Banco de Fomento reforça linhas de apoio à reconstrução para três milhões de euros"
- "Angola vai vender Telecom e aviação, mas adia Sonangol"
- "Benfica. Eliminado mas com 53 milhões no bolso"
- "Nvidia lucra 100 mil milhões e bate expectativas"
- "Proprietários afastam aumentos com descida de IRS"
- "Politécnicos de Leiria e Porto esperam resposta há um ano"
- "Mais de dois terços dos portugueses compraram online"
No Record:
- Real Madrid 2-1 Benfica. Era possível. Águia ainda discutiu eliminatória mas está fora da Champions"
- "Mourinho viu o jogo no autocarro e Prestianni ficou no hotel"
- "Argentino arrisca punição agravada. UEFA rejeita recurso e extremo reagiu. 'Pode castigar-se sem provas? Vergonha'"
- "Polícia carregou sobre adeptos encarnados"
- "Sporting defronta Real ou Bodo/Glimt"
- "Sporting. Suárez com direito a aumento"
- "FC Porto. Kiwior perto de voltar. Já faz treino integrado"
- "Operação Pretoriano. Madureira recorre para o Supremo"
- "Andebol. Quintana inspirador. Guarda-redes morreu há cinco anos e deixou legado"
- "Arábia Saudita. Ronaldo faz mais 1. Faltam 35 golos para os 1.000"
No O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Real Madrid 2 -- Benfica 1. Olá sem olé"
- "Prestiani não foi a jogo e criticou a UEFA"
- "Eliminação 'custa' quase 18 milhões de euros"
- "João Tralhão. 'Em três jogos empatámos 5-5'"
- "Sorteio é amanhã: Sporting defronta Real Madrid ou Bodo/Glimt"
- "FC Porto. Nova cobertura em estudo"
- "Média de assistência ameaça recorde"
- "Kiwior, Martim e Thiago melhoraram, mas calendário dita prudência"
- "Sporting. Paulinho Cascavel avalia colombiano e compara-o a Pavlidis. 'Suárez tem mais genica'"
- "Debast não volta a tempo dos dragões"
- "Braga. Horta é o goleador do século XXI na I Liga"
E no A Bola:
- "Real Madrid 2-1 Benfica. Foi bom mas não chegou"
- "Mourinho viu o jogo no autocarro da equipa"
- "Youth League: jovens brilham frente ao AZ Alkmar (6-2) e seguem para os quartos de final"
- "Sporting. 'Tive momentos em que pensei desistir'. Nuno Santos e o calvário de 15 meses a recuperar de lesão"
- "FC Porto. Kiwior quase recuperado"
- "Carinho para Samu no Olival"
- "Arábia Saudita. Ronaldo chega aos 965 golos"
- "Liga dos Campeões. Play-off. Segunda mão. Atalanta-Dortmund 4-1. Juventus-Galatasaray 3-2 (ap). PSG-Mónaco 2-2"
- "Piloto da Força Aérea mudou o Bodo/Glimt, a sensação da Champions"