Combustível pronto a ser queimado no Verão aumenta 50%

O tema dos restos da vegetação deixada a descoberto pelas tempestades deste inverno em Portugal, são a razão da manchete de um dos jornais nacionais. Um alerta à importância da limpeza urgente. Estes são os títulos desta quinta-feira, 26 de Fevereiro de 2026.

Na revista Visão:

- "André Ganância, Epstein e uma vida de mentiras. De favorito da rainha a príncipe das trevas, no escândalo que abala o mundo"

- "Pacote Laboral. Tensão sem fim à vista"

- "Irão. A revolta continua"

- "José Carlos Vasconcelos. O poeta sai da clandestinidade"

- "Dossier especial. Guerra acesa pelo controlo das redes sociais. Benefícios e riscos de proibir o Facebook, o TikTok, o Instagram e outras plataformas a menores de 16 anos"

- "O que diz a ciência sobre a adição aos ecrãs. As acusações aos donos das grandes tecnológicas. O confronto digital entre os EUA e a Europa"

- "Se7e. O Fascínio da Rua do Bonjardim"

No Correio da Manhã:

- "Guerra de droga com tiros no coração de Lisboa. Gangs em luta por territórios de distribuição"

- "Real Madrid 2 Benfica 1. Benfica cai de pé no inferno de Madrid"

- "Polícia espanhola castiga adeptos encarnados"

- "Coimbra. Mata namorada e chora no funeral"

- "Miranda Sarmento. Princípio de AVC interna ministro"

- "Évora. Funcionárias de supermercado intoxicadas"

- "Alojamento. Governantes com casa na capital recebem subsídio"

- "Estado. Governo limita poder do Tribunal de Contas"

- "Epstein. Bill Gates confessa sexo com duas russas"

No Público:

- "Tempestade faz aumentar em 50% o combustível para incêndios nas florestas. Especialistas alertam para a urgência de limpar toneladas de madeira acumuladas na região centro"

- "Novas tarifas nos EUA. Portugal em risco de ser o mais prejudicado da UE"

- "Olival. Produção de azeite cai 10% no país face a 2024/25"

- "Estado da União. Trump exagera feitos e acusa Irão de ameaçar EUA com mísseis"

- "Media. Público foi distinguido com prémio de jornal europeu do ano"

- "Elevador da Glória. Relatório da Autoridade dos Transportes nunca existiu"

- "Entrevista. Hugo Soares responde a críticas de Passos Coelho: 'É um tiro ao lado'"

- "Futebol, Vinicius volta a marcar e põe fim à carreira do Benfica na Champions"

- "Saúde. Procriação medicamente assistida atraiu a Portugal utentes de 99 países em 2023"

- "Obituário. Éliane Radigue (1932-2026), a pioneira da música electrónica que habitava o tempo"

No Jornal de Notícias:

- "Câmaras têm de pagar por ajuda de militares em situações de emergência"

- "Viana do Castelo. Nova ponte pedonal é inspirada no mar"

- "Casa da Música. Paulo Flores celebra 36 anos de carreira com concerto esgotado"

- "Porto. Juízes acusados de massacrar vítimas de praxes na Força Aérea"

- "Gondomar. Mulher despedida de pastelaria montou emboscada aos ex-patrões"

- "Acesso ao Centro Histórico de Gaia vai ser limitado"

- "EUA. Trump mentiu e exagerou no discurso sobre o Estado da União"

- "Real Madrid 2-1 Benfica. Carrasco Vinícius"

- "FC Porto. Kiwior apto a regressar para defrontar Arouca"

No Diário de Notícias:

- "Processos contra a AIMA descem 78% após mudança na lei"

- "Mau Tempo. 'Lay-off' a 100% baixa à especialidade e PS ajuda a chumbar mais apoios"

- "Médio Oriente. EUA aplicam máxima pressão ao Irão antes de ronda negocial crítica"

- "Governo. Ministro das Finanças internado de urgência em Santa Maria"

- "Reforma. Governo garante que vai rever a lei do Tribunal de Contas até ao verão"

- "Danos do temporal. Prejuízos no turismo do Centro superam os 15 milhões de euros e setor pede apoios a fundo perdido"

- "Entrevista. Laurence Debray. 'Juan Carlos é uma espécie de rei da democracia e vê que ela está a desintegrar-se no mundo. Choca-o muito'"

- "Hollywood. A arte nunca desiste da beleza"

- "Sub-17. Três meses depois, quatro Campeões do Mundo de Sub-17 tocaram o topo, mas são exceções"

No Negócios:

- "Reorganização do IEFP faz cair 330 dirigentes"

- "Cadeiras da banca mudam em tempo de luta por clientes"

- "Bolsa. Regulador sem prazo para avaliar pedido da Impresa"

- "Contas públicas. Montenegro já admite défices e endividamento para pagar PTRR"

- "Finanças. Sarmento internado após 'susto' com saúde"

- "Maior fundo soberano do mundo triplica exposição a dívida nacional"

- "Enterrar linhas não é solução milagrosa, diz o CEO da EDP"

No O Jornal Económico:

- "EDP e BCP fecharam 2025 com recorde nos resultados"

- "Trump garante que nunca permitirá Irão nuclear"

- "Banco de Fomento reforça linhas de apoio à reconstrução para três milhões de euros"

- "Angola vai vender Telecom e aviação, mas adia Sonangol"

- "Benfica. Eliminado mas com 53 milhões no bolso"

- "Nvidia lucra 100 mil milhões e bate expectativas"

- "Proprietários afastam aumentos com descida de IRS"

- "Politécnicos de Leiria e Porto esperam resposta há um ano"

- "Mais de dois terços dos portugueses compraram online"

No Record:

- Real Madrid 2-1 Benfica. Era possível. Águia ainda discutiu eliminatória mas está fora da Champions"

- "Mourinho viu o jogo no autocarro e Prestianni ficou no hotel"

- "Argentino arrisca punição agravada. UEFA rejeita recurso e extremo reagiu. 'Pode castigar-se sem provas? Vergonha'"

- "Polícia carregou sobre adeptos encarnados"

- "Sporting defronta Real ou Bodo/Glimt"

- "Sporting. Suárez com direito a aumento"

- "FC Porto. Kiwior perto de voltar. Já faz treino integrado"

- "Operação Pretoriano. Madureira recorre para o Supremo"

- "Andebol. Quintana inspirador. Guarda-redes morreu há cinco anos e deixou legado"

- "Arábia Saudita. Ronaldo faz mais 1. Faltam 35 golos para os 1.000"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Real Madrid 2 -- Benfica 1. Olá sem olé"

- "Prestiani não foi a jogo e criticou a UEFA"

- "Eliminação 'custa' quase 18 milhões de euros"

- "João Tralhão. 'Em três jogos empatámos 5-5'"

- "Sorteio é amanhã: Sporting defronta Real Madrid ou Bodo/Glimt"

- "FC Porto. Nova cobertura em estudo"

- "Média de assistência ameaça recorde"

- "Kiwior, Martim e Thiago melhoraram, mas calendário dita prudência"

- "Sporting. Paulinho Cascavel avalia colombiano e compara-o a Pavlidis. 'Suárez tem mais genica'"

- "Debast não volta a tempo dos dragões"

- "Braga. Horta é o goleador do século XXI na I Liga"

E no A Bola:

- "Real Madrid 2-1 Benfica. Foi bom mas não chegou"

- "Mourinho viu o jogo no autocarro da equipa"

- "Youth League: jovens brilham frente ao AZ Alkmar (6-2) e seguem para os quartos de final"

- "Sporting. 'Tive momentos em que pensei desistir'. Nuno Santos e o calvário de 15 meses a recuperar de lesão"

- "FC Porto. Kiwior quase recuperado"

- "Carinho para Samu no Olival"

- "Arábia Saudita. Ronaldo chega aos 965 golos"

- "Liga dos Campeões. Play-off. Segunda mão. Atalanta-Dortmund 4-1. Juventus-Galatasaray 3-2 (ap). PSG-Mónaco 2-2"

- "Piloto da Força Aérea mudou o Bodo/Glimt, a sensação da Champions"