Contratação de médicos pelo SESARAM também se deve à "intervenção política do JPP"

O Juntos Pelo Povo (JPP) congratulou-se, esta tarde, com a decisão do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) em contratar mais médicos para o seu quadro de pessoal, mas não deixou de notar que essa decisão "surge como uma resposta directa e inevitável à pressão pública e à intervenção política do JPP que, ainda na quinta-feira, formalizou na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) um Projecto de Resolução focado na carência crónica de especialistas e na necessidade urgente de fixar profissionais de saúde na Região".

Num comunicado remetido às redacções, a deputada do JPP, elencando algumas das acções desenvolvidas pelo seu partido sobre essa temática, reforça que os concursos agora abertos são "o resultado da responsabilidade política exercida por este partido". Entende, igualmente, que a entrada do Projecto de Resolução na ALRAM, na quinta-feira, "obrigou o Governo a agir para evitar o desgaste político de uma falha que o JPP tem vindo a expor".

Ainda assim, prometendo uma postura sempre vigilante, Patrícia Spínola realça que "não basta abrir concursos", dizendo ser "preciso garantir que as condições oferecidas são atractivas para que as vagas sejam efectivamente preenchidas e que os médicos permaneçam no sistema público regional".

Esta é a reacção do maior partido da oposição no parlamento madeirense à notícia avançada pelo DIÁRIO de que o SESARAM abriu, nos últimos dias, concursos para a contratação de 27 novos médicos. Muitos das ofertas de emprego servirão para agilizar a contratação de médicos recém-especialistas que terminaram a sua formação especializada no primeiro trimestre do ano passado, nas várias unidades de saúde do SESARAM.