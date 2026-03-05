PS pede maior escrutínio e invoca fábrica das algas e operação 'Terra Queimada'

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) criticou esta quinta-feira o chumbo da proposta de criação de uma comissão de inquérito à fábrica de algas do Porto Santo, considerando que a decisão da maioria impede o escrutínio de um investimento público de 54 milhões de euros "sem qualquer proveito".

No período antes da ordem do dia da Assembleia Legislativa da Madeira, os socialistas defenderam que o parlamento deve exercer plenamente a sua função de fiscalização da ação governativa, sublinhando que as comissões de inquérito são um dos principais instrumentos para esse efeito.

O socialista salientou que o montante representa um investimento avultado de recursos públicos. “Estamos a falar de um desperdício de 54 milhões de euros que, à data e aos custos da altura, dariam para construir mais de 300 apartamentos, mais de 300 fogos habitacionais”, afirmou.

Apesar disso, acrescentou, a proposta não reuniu apoio suficiente para avançar, uma vez que foi rejeitada pelos partidos da maioria, o Partido Social Democrata e o Centro Democrático Social – Partido Popular.

De acordo com o deputado, o processo relacionado com a fábrica de pellets prolongou-se durante vários anos, tendo começado em 2009. Ainda assim, afirmou, já em 2014 existiam indicações de que o projecto dificilmente atingiria os resultados esperados.

“O dinheiro foi sendo investido e foi sendo perdido”, disse, acrescentando que a tecnologia utilizada era experimental e foi aplicada como se estivesse plenamente testada e consolidada.

No mesmo debate, o deputado referiu ainda a operação judicial 'Operação Terra Queimada", relacionada com a utilização de fundos públicos, apontando que o caso envolve mais de 3,7 milhões de euros.

PJ investiga alegada fraude na obtenção de fundos europeus na Madeira Em causa estão projectos para reflorestação no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)

O parlamentar criticou também a forma como tem sido conduzido o processo de criação do Gabinete Regional da transparência e Prevenção da Corrupção, considerando que a escolha de um dirigente partidário para liderar a estrutura levanta dúvidas sobre a sua independência.

Alexandre Carvalho da Silva eleito coordenador do Gabinete da Prevenção da Corrupção A Assembleia Legislativa da Madeira elegeu, esta manhã, Alexandre Carvalho da Silva como coordenador do Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção. Teve 27 votos a favor, 10 votos contra e 10 brancos.

“Temos investigações judiciais em curso que envolvem verbas avultadas da contratação pública e de fundos públicos. Temos responsáveis políticos que, mesmo com processos em curso, regressam à actividade política como se nada tivesse acontecido”, afirmou.

Para o PS, estes casos reforçam a necessidade de maior escrutínio político e institucional sobre a gestão de dinheiros públicos na Região.