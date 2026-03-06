O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) abriu concurso público para a contratação de 27 novos médicos que deverão entrar nos quadros da empresa pública regional do sector da saúde.

Mais de metade desses profissionais são da especialidade de Medicina Geral e Familiar, com 14 vagas, o mesmo número de médicos que terminaram, no primeiro trimestre do ano passado, a sua formação específica, nas diferentes unidades de saúde local do SESARAM. Ainda assim, o podem concorrer a esta oferta de emprego outros profissionais que preencham os requisitos plamados no aviso ontem publicado no Diário da República.

Além destas vagas, foram também abertos concursos para assistentes da carreira médica, na área hospitalar, das seguintes especialidades: neurologia (1), medicina física e reabilitação (1), medicina intensiva (2), imunohemoterapia (1), neurorradiologia (1), anestesiologia (2), reumatologia (1) e neurocirurgia (1). Na quarta-feira já havia sido aberto um outro procedimento para a contratação de dois novos otorrinolaringologistas.

Muitos destes procedimentos concursais são de "recrutamento urgente", conforme referido nos respectivos avisos.

De fora destas intenções de contratação fica a especialidade de Pedopsiquiatria, pese embora, em diferentes situações, a secretária regional de Saúde e Protecção Civil tenha publicamente apontado para a abertura de um concurso com essa finalidade.