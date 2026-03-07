Marítimo joga frente ao FC Porto B

O Marítimo recebe, hoje, em jogo da 25.ª jornada da II Liga, o FC Porto B, às 15h30, no Estádio do Marítimo.

"Estamos preparados para as dificuldades" Miguel Moita quer rectificar a derrota em Viseu vencendo, amanhã, o FC Porto B, contando com o apoio da massa adepta verde-rubra

Mas há mais neste domingo, 8 de Março.

08h00: 2.ª edição do evento 'Pink Rescue', organizado pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, na Praça do Município;

14h30: Lançamentos do livro e álbum 'Mulheres com História', do projecto C'azoada, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira;

15h00: AD Machico defronta Brito do Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico;

15h00: AD Camacha joga com o São Martinho do Campeonato de Portugal, no

Estádio da Camacha;

15h00: Ribeira Brava defronta o D. Chaves B do Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Ribeira Brava;

15h30: Iniciativa do MDM - Movimento Democrático de Mulheres da RAM, com concentração na Ponte de São João, em frente à Estátua dos Professores;

18h00: XXIX Festival de Música da Madeira apresenta um Recital de Harpa, na Igreja de Santa Clara.

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher e Dia Nacional da Cáritas:

1550 - Morre, com 55 anos, São João de Deus, natural de Montemor-o-Novo, precursor do tratamento de doentes mentais.

1765 - O Parlamento britânico emite a Lei do Selo, destinada a tributar as colónias americanas.

1811 - Invasões francesas. Começa o cerco à fortaleza de Campo Maior pelo exército do marechal Mortier.

1830 - Nasce, em São Bartolomeu de Messines, o pedagogo e poeta João de Deus, autor de "Campo de Flores" e "Cartilha Maternal".

1857 - Operárias nova-iorquinas da indústria têxtil fazem uma greve pela igualdade de salários e pela redução da jornada de trabalho para dez horas. São fechadas na fábrica onde, entretanto, se deflagra um incêndio, e cerca de 130 mulheres morrem queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizada na Dinamarca, é decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o dia 08 de março como 'Dia Internacional da Mulher'.

1869 - Morre, com 65 anos, o compositor, crítico e maestro francês Louis-Hector Berlioz, autor de "Symphonie fantastique" (1830), e da sinfonia coral "Roméo et Juliette" (1839).

1878 - Os exploradores portugueses Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e Serpa Pinto chegam a Belmonte, interior de Angola.

1914 - Fernando Pessoa cria o heterónimo Alberto Caeiro e começa a escrever "O Guardador de Rebanhos".

1920 - O Governo de António Maria Baptista é empossado. O gabinete é constituído por membros do Partido Democrático e um ministro independente, o liberal Júdice Biker.

1926 - Afonso Costa é eleito presidente da assembleia extraordinária da Sociedade das Nações.

1927 - O decreto-lei nº. 13242, publicado no Diário do Governo nº. 47/1927, restabelece a Direção-Geral da Segurança Pública e extingue a Inspeção Superior da Segurança Pública, criada pelo decreto n.º 10790.

1950 - A União Soviética (URSS) anuncia a posse da bomba atómica.

1954 - Conclui-se a construção da primeira guitarra Fender Stratocaster.

1958 - O Iémen junta-se ao Egito e à Síria na República Árabe Unida.

1963 - A revolta popular síria leva ao poder o Partido Árabe Socialista, fundado em 1947 por Michel Aflaq.

1965 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos desembarcam 3500 fuzileiros no Vietname do Sul.

1971 - A Ação Revolucionária Armada - ARA, braço armado do PCP, ataca a Base Aérea de Tancos e destrói a frota de helicópteros e alguns aviões de treino.

1974 - O diário francês "Le Monde" publica, com destaque, o texto de opinião de Mário Soares, no qual o líder do PS no exílio afirma: "qualquer coisa mexe, finalmente, em Portugal!".

1975 - I Congresso da União Democrática Popula (UDP), no Montijo, onde são aprovados os estatutos e eleita a Comissão Central do partido.

- O Conselho dos Vinte, órgão do Movimento das Forças Armadas (MFA) anterior ao Conselho da Revolução, decide a institucionalização do Movimento.

1980 - O Vietname propõe à China o reatamento das conversações de paz.

1985 - Portugal obtém o estatuto de observador na Comissão Especial sobre a Carta das Nações Unidas.

- É constituída a Air Atlantis, S.A., companhia subsidiária da TAP para voos não regulares.

1986 - O Presidente da África do Sul, Pieter Botha, levanta o estado de emergência implantado em julho de 1985 em 36 distritos do país.

1988 - Morre, aos 60 anos, o cirurgião Francisco Gentil Martins, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro e diretor do Instituto Português de Oncologia.

1990 - A Assembleia da República aprova o diploma que prevê as atribuições, competências, organização e funcionamento da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

1991 - Guerra do Golfo. Representantes das forças aliadas e do Iraque assinam o memorando de cessar-fogo.

1992 - O jornal britânico "Sunday Times" revela que uma equipa média britânica isolou um gene, aparentemente o único, responsável pelas alergias que provocam asma.

1993 - O poeta Pedro Tamen, autor de "Escrito de Memória", recebe o Prémio Inapa de Poesia.

1999 - Morre, com 76 anos, o cineasta António Pereira Campos, figura-chave no cinema documental, realizador de "Jaime".

2003 - Morre, aos 55 anos, o jornalista português Fernando Balsinha, exercia as funções de chefe das Relações Internacionais da RTP.

- Começam as emissões regulares do quarto canal temático do universo SIC - SIC Mulher.

2004 - Contrato Social. O Governo português propõe negociações salariais de dois em dois anos, de acordo com a inflação média da zona euro e o crescimento dos salários reais indexado aos ganhos de produtividade.

- Assinatura da Constituição provisória iraquiana pelos 25 membros do Conselho de Governo transitório, em Bagdade.

2005 - Morre, aos 52 anos, Aslan Maskhadov, líder rebelde checheno, numa operação militar pelas forças de Moscovo, em Tolstoi-Iurt, uma aldeia situada a dez quilómetros de Grosny, a capital chechena.

- O Exército sírio no Líbano inicia a retirada para o vale de Bekaa, leste do Líbano.

2006 - O primeiro-ministro, José Sócrates, faz o primeiro teste ao Cartão do Cidadão, que a partir do próximo ano substitui cinco dos mais importantes documentos de identificação em Portugal - bilhete de identidade, cartão de contribuinte, de utente do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social e de eleitor.

- A segundo-tenente Gisela Antunes é a primeira mulher a assumir o comando de um navio, NRP "Sagitário", da Marinha portuguesa.

2007 - A nova lei do aborto, que despenaliza as interrupções da gravidez realizadas por opção da mulher nas primeiras dez semanas, é aprovada na Assembleia da República pelo PS, PCP, BE, Verdes e 21 deputados do PSD.

- O ministro da Economia de Portugal, Manuel Pinho, e o ministro da Indústria de Espanha, Joan Clos, assinam vários acordos bilaterais para concretizar o mercado ibérico de eletricidade - Mibel.

- O magistrado federal de San Martin, nos arredores de Buenos Aires, Argentina, Alberto Suárez Araújo, ordena a detenção do antigo ditador Reynaldo Bignone, último Presidente do regime militar (1976-1983), no âmbito de um processo por violação dos direitos humanos.

2008 - Cerca de 100 mil professores (segundo os sindicatos) participam na "Marcha da Indignação" e exigem a demissão da ministra da Educação, a renegociação do Estatuto da Carreira Docente e a suspensão do processo de avaliação de desempenho.

2009 - Morre, aos 82 anos, Adriano Afonso, juiz desembargador, ex-presidente das assembleias gerais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e do Benfica.

2010 - Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter registado província de Elazig, no leste da Turquia, faz pelo menos 57 mortos e dezenas de feridos.

2012 - Morre, aos 90 anos, Simin Daneshvar, um dos nomes da literatura persa. A escritora, tradutora e académica iraniana foi a primeira mulher a ser publicada no país, em 1948. A obra em questão, "Savushun", é o livro mais vendido de sempre no Irão.

2013 - A Coreia do Norte anuncia que anulou os pactos de não-agressão com a Coreia do Sul e cortou o telefone de emergência com Seul, horas depois de o Conselho de Segurança ter aprovado sanções mais duras contra Pyongyang.

- Morre, aos 82 anos, João Rocha, presidente do Sporting entre 1973 e 1986.

2014 - Desaparece, com 239 pessoas a bordo, o Boeing 777-200 da Malasya Airlines que descolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim, China.

2015 - Morre, aos 59 anos, o norte-americano Sam Simon, um dos criadores da série norte-americana "Os Simpsons", também escreveu episódios para "Táxi" e "Cheers".

- Morre, com 92 anos, Bárbara Virgínia, nome artístico de Maria de Lourdes Dias Costa. Foi atriz e locutora de rádio, a primeira realizadora portuguesa de cinema e a primeira mulher a apresentar um filme no Festival de Cannes, em 1946.

2018 - O Conselho de Ministros aprova alterações à lei da paridade que aumentam de 33% para 40% o limiar mínimo da representação por género nos órgãos da administração pública e altera ainda a ordenação das listas nas várias eleições.

2020 - Covid-19: O Egito anuncia a primeira morte associada à epidemia do novo coronavírus em Houghada, sudeste, a primeira no continente africano.

2021 - O Supremo Tribunal Federal brasileiro anula todos as condenações do ex-Presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas com as investigações da Operação Lava Jato.

- Morre, aos 77 anos, Nuno Fernandes Thomaz, gestor, antigo vice-presidente do CDS-PP.

2022 - O Presidente norte-americano, Joe Biden, anuncia o embargo às importações de petróleo e gás russo para os Estados Unidos, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

- O ministro da Economia e da Energia britânico, Kwasi Kwarteng, anuncia que o Reino Unido vai deixar de importar crude e produtos petrolíferos russos até ao final do ano.

- O Estoril Praia conquista a quarta edição da Liga Revelação de futebol, beneficiando da derrota do Portimonense na visita ao Rio Ave (3-2) para garantir a revalidação do título.

- Morre, com 80 anos, Manuel Guerreiro Ramirez, empresário, bisneto do fundador das conservas Ramirez. Em 2015, inaugurou em Lavra, no concelho de Matosinhos, aquela que é apresentada como 'a obra da sua vida' - a fábrica 'Ramirez 1853' - a primeira unidade nova da empresa em mais de 70 anos e apresentada como uma das fábricas mais 'verdes'' e funcionais do mundo no setor agroalimentar.

2023 - O deputado da Iniciativa Liberal (IL) no parlamento dos Açores, Nuno Barata, rompe o acordo de incidência parlamentar feito com os sociais-democratas para apoio ao Governo Regional de coligação, que junta PSD, CDS-PP e o PPM.

- Carlos Furtado, deputado independente no parlamento dos Açores (ex-Chega), rompe o acordo de incidência parlamentar feito com o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

- Morre, aos 87 anos, Chaim Topol, ator israelita, ficou mundialmente conhecido pelo papel que desempenhou no filme "Um Violino no Telhado", de 1971, e com o qual ganhou um Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia.

2024 - Morre, aos 70 anos, Estrela Novais, atriz, uma das fundadoras da companhia de teatro Seiva Trupe, participou em diversas telenovelas.

Este é o sexagésimo oitavo dia do ano. Faltam 298 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "O único sentido íntimo das cousas é elas não terem sentido íntimo nenhum". Fernando Pessoa/Alberto Caeiro (1888-1935), poeta português.