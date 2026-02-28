Sapadores do Funchal socorrem gato atropelado na Rampa dos Viveiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram auxílio, esta manhã, a um gato que tinha sido atropelado na zona da Rampa dos Viveiros, após alerta de populares que se aperceberam da presença do animal ferido na via pública.

À chegada ao local, a equipa encontrou o felino com sinais visíveis de traumatismo resultantes do atropelamento, tendo procedido ao seu resgate e estabilização, garantindo condições seguras para o transporte.

O animal foi posteriormente encaminhado para uma clínica veterinária do Funchal, onde recebeu assistência médica especializada, ficando sob observação para avaliação do seu estado de saúde.

A intervenção permitiu retirar o animal da via rodoviária, evitando novos acidentes e assegurando o rápido encaminhamento para cuidados veterinários, numa acção que voltou a evidenciar o papel dos Bombeiros Sapadores do Funchal não apenas no socorro a pessoas, mas também na protecção e salvaguarda do bem-estar animal.