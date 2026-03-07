CESP afirma que luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras continua a ser fundamental

O CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal alertou, hoje, para as persistentes dificuldades enfrentadas pelas mulheres trabalhadoras na Região, numa acção de contacto levada a cabo junto do centro comercial Madeira Shopping.

"A luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras continua a ser fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e com melhores condições de vida para todos", indicam as sindicalistas.

A iniciativa, inserida nas celebrações do Dia Internacional da Mulher, teve como objectivo ressalvar que, apesar dos avanços registados nas últimas décadas, as desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho continuam a ser uma realidade e que as mulheres trabalhadoras continuam, em muitos casos, a auferir salários mais baixos, maior incidência na precariedade laboral, horários desregulados e maiores dificuldades na conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

"Na Região Autónoma da Madeira, estas dificuldades são frequentemente agravadas pela generalização do trabalho por turnos, pelo trabalho nocturno e ao fim-de-semana, especialmente no sector do Comércio. Estas práticas têm um impacto significativo na qualidade de vida das mulheres trabalhadoras", indica o sindicato.

O CESP afirma que as trabalhadoras do Comércio, Escritórios e Serviços sofrem diariamente as tentativas de desregulação dos Horários de Trabalho, com o patronato e governo a querer impor bancos de horas, que obrigam a trabalhar mais horas gratuitamente, aumentando as dificuldades de conciliação das trabalhadoras e das suas famílias.

Por isso, o sindicato reivindica uma semana de trabalho de 35 horas para todos, o fim da precariedade, o encerramento do comércio aos domingos e feriados, horários de trabalho dignos e "uma verdadeira política de conciliação do trabalho com a vida familiar e pessoal".