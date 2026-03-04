Santa Cruz oficia EEM por falhas na iluminação pública

A Câmara Municipal de Santa Cruz enviou, hoje, um ofício ao Conselho de Administração da Electricidade da Madeira, a pedir a solução de várias falhas na iluminação pública em algumas freguesias do concelho.

"No ofício, assinado pela presidente Élia Ascensão, é pedida a fiscalização e consequente solução de diversas falhas na iluminação pública que s têm sido reportadas por munícipes em várias freguesias do concelho de Santa Cruz, com destaque para o Caniço e a Camacha", explica em comunicado.

E revela: "São referidas, a título de exemplo, as falhas detectadas na Rua da Olaria e Rua D. Dinis, no Caniço; no Caminho Municipal dos Casais de Além, no Caminho Municipal da Portela, no Caminho do Rochão,n a Vereda da Abelheira, no Caminho da Madeira, na Rua da Igreja, na Levada da Serra do Faial,n a Vereda das Passadinhas da Ti Jesuína, no Caminho Cova da Santa, na Vereda da Capela, no Caminho do Julião, no Caminho Pico dos Heróis, no Caminho dos Namorados, no Caminho do Ribeiro Serrão, na Vereda da Rocha, no Caminho Municipal dos Salgados, todos eles na Camacha".

Relativamente a esta última freguesia, estima que "20% do território está às escuras". Situação que, conforme explica, "se repete em outros locais do concelho". "Sendo este problema e a respectiva solução da tutela e responsabilidade da Electricidade da Madeira, a autarca solicita a rápida solução do mesmo. Isto porque as falhas detetadas representam não apenas um incómodo para as populações residentes, mas também uma situação de insegurança para os transeuntes e automóveis que circulam nas vias onde este problema já se faz sentir de forma bastante notória", refere.

Por fim, afirma que "o município sabe que algumas destas falhas já foram reportadas directamente à EEM por parte de cidadãos e inclusive por parte de algumas juntas de freguesia, sem que, contudo, tenha havido resposta e muito menos solução para situações que se prolongam há vários meses".