BVM socorrem cão e gato atropelados

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, entre o final da manhã e início da tarde, para prestar socorro a dois animais atropelados em diferentes pontos da cidade.

Pelas 10h50, na zona da Eira do Lombo, no Monte, a corporação assistiu um cachorro vítima de atropelamento, que foi posteriormente transportado para uma clínica veterinária.

Mais tarde, pelas 12h10, os bombeiros deslocaram-se à Rua do Cano, em São Roque, onde socorreram um gato igualmente atropelado, tendo o animal sido também encaminhado para assistência veterinária.