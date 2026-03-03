De acordo com o PCP, "as mulheres continuam a ser discriminadas negativamente no mundo laboral". Uma realidade que, segundo o partido, "é particularmente agravada na Região Autónoma da Madeira".

"Quantas vezes, em entrevistas de trabalho, é perguntado a uma mulher se pretende engravidar ou constituir família? E quantas vezes a mesma pergunta é feita a um homem? Quantas vezes mulheres que exercem o seu direito à parentalidade veem o seu contrato de trabalho não renovado quando chega ao seu termo?", questiona.

E prossegue: "Enquanto trabalhadoras, cidadãs e mães, as mulheres enfrentam pesados sacrifícios no seu dia a dia, assistindo à retirada de direitos, a limitações à sua emancipação e autonomia, bem como à negação de projetos, sonhos e perspetivas de futuro".

Diz ainda que "na Região Autónoma da Madeira, os números da estatística reflectem o agravamento desta realidade e demonstram que as mulheres trabalhadoras são as mais afectadas pela instabilidade e pela precariedade laboral. Em 2025, 46,8% dos trabalhadores com contrato a termo na Região eram mulheres; 57,3% das pessoas desempregadas eram mulheres; 70% das situações de subemprego são reportadas a mulheres, assim como 68,5% dos contratos a tempo parcial".

A luta pela igualdade não se mede em palavras nem em declarações de intenções feitas num momento de “comemoração”. Constrói-se todos os dias, através de ações concretas e de propostas que garantam a igualdade plena. É necessário efetivar direitos não apenas na lei, mas sobretudo na vida de todas as mulheres, combatendo as desigualdades estruturais que persistem na sociedade". PCP

Segundo o PCP, "as mulheres não estão condenadas à desigualdade, ao empobrecimento, às discriminações e à violência".

"Sem igualdade plena das mulheres nunca haverá uma sociedade verdadeiramente progressista e democrática", diz.

Por fim, refere que "a luta emancipadora é uma luta das mulheres, mas é também uma luta de todos os que ambicionam uma sociedade sem desigualdades e de verdadeiro progresso".