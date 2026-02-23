Bloco de Esquerda associa-se à luta dos trabalhadores contra pacote laboral

O Bloco de Esquerda associa-se à luta e manifestação dos trabalhadores, contra o pacote laboral, que se realiza a 28 de Fevereiro. O partido realizou, esta manhã, uma acção de contacto com trabalhadores da empresa Horários do Funchal, alertando para as razões pelas quais se deve lutar contra o pacote laboral.

O BE considera que a proposta do Governo da República é "um claro retrocesso dos direitos conquistados". "Os governos PSD/CDS, nacional e regional, com o apoio de todos os partidos da direita radical e da extrema-direita, estão apostados em fazer aprovar novas regras laborais que penalizam fortemente os trabalhadores", aponta num comunicado assinado por Dina Letra.

Os bloquistas apontam que o objectivo passa por "dar todo o poder às entidades empregadoras e enfraquecer ao máximo as organizações dos trabalhadores: os seus sindicatos". Em causa estão medidas como "o prolongamento nos contratos a prazo; substituição do pagamento das horas extraordinárias pelo banco de horas; facilitação dos despedimentos; recurso generalizado ao outsourcing; retirada de direitos já conquistados; e restrições ao direito à greve e à actividade sindical".

Tudo isto, e muito mais, contém o Pacote Laboral do governo PSD/CDS, que resulta numa enorme instabilidade nos empregos e na vida de quem trabalha, independentemente da sua classe profissional. Dina Letra

Nesse sentido, apela a que todos se juntem à manifestação agendada para 28 de Fevereiro.