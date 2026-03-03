Escalada militar, lucros recorde e duelos decisivos marcam a actualidade

Diário de Notícias:

- "Guerra. Conflito alastra no Médio Oriente e Trump diz que ataque ao Irão pode prolongar-se"

- "Poder de compra vai ser afetado. Juros deverão subir. E custo das viagens vai aumentar"

- "Fiscalização. Táxis no aeroporto. Negócio onde o lucro ilegal pode chegar aos 500 euros por dia"

- "Energia. Lucro da Galp sobe para recorde de 1154 milhões em 2025"

- "Lisboa. Moedas quer mais tempo para rever protocolos com juntas de freguesia"

- "Celebração. Paulo Flores espera que a sua música crie pessoas 'de alma lavada'"

- "Clássico. 11. ª batalha pela final: Borges aposta na união; Farioli promete ir 'atrás deles'"

Correio da Manhã:

- "Viúva Rosa sofre com rejeição do filho. Só a mãe e o pai da homicida vão à prisão"

- "Gil Vicente 1 Benfica 2. Schjelderup mantém sonho do título"

- "Sporting-FC Porto. Duelo de gigantes. 'São os melhores a defender' [Rui Borges]. 'Esperamos uma equipa agressiva' [Farioli]"

- "Guerra no Médio Oriente. Donald Trump alerta iranianos que o pior está para vir"

- "Cinco presidentes e 32 'vices'. Gestores das regiões custam 17 milhões"

- "Arrasador. Passos ataca linhas vermelhas de Montenegro"

- "Resultado histórico. Lucros da Galp ultrapassam 3 milhões por dia"

- "Ruy de Carvalho sopra 99 velas"

Público:

- "Principais 'chatbots' de inteligência artificial promovem casinos ilegais"

- "Guerra no Médio Oriente. Trump e Israel prontos para defender operação"

- ""Até onde vão os mísseis do Irão, que aposta em internacionalizar a guerra"

- "Principal vulnerabilidade da União Europeia está no gás"

- "Lei Laboral. 'Grande investimento' traduziu-se em duas reuniões"

- "Educação. Influenciadores nas escolas podem levar a investigação"

- "PSD-Braga. Militantes ativos em Barcelos quase duplicaram"

- "'Taça Portugal. Sporting e FC Porto antecipam braço-de-ferro"

- "Famílias. Uma só casa para pais e filhos adultos: como gerir a rotina e a saída"

- "Ciclo de cinema. Cinemateca com a casa às costas: programa para três meses"

Jornal de Notícias:

- "Guerra já chega a mais nove países. Trump não desiste de atacar o Irão, 'custe o que custar'"

- "França vai aumentar número de ogivas nucleares"

- "Uso da Base das Lages leva Rangel ao Parlamento"

- "Receita com multas acelera para 87 milhões com os novos radares"

- "Falta de meios para investigar fraudes causa prejuízos milionários a Portugal"

- "Porto. Plano a dez anos prevê reabilitação de 30 ilhas na Foz Velha"

- "Leite. Fecharam 400 explorações em cinco anos e há outras em risco"

- "Educação. Já foram pagas cinco mil bolsas aos futuros professores"

- "Taça de Portugal. Terceiro round entre leões e dragões abre mês decisivo"

- "Gil Vicente 1 -- Benfica 2. Magia nórdica. Golo de Schjelderup dá alento para receção ao F.C. Porto"

Negócios:

- "Preço dos fretes marítimos sobe com crise do Irão"

- "SATA avança com plano B para vender Azores Airlines"

- "Trabalho. Lei laboral regressa à concertação 'com esforço' de todos"

- "Radar África. A posse de Seguro e os convites atrasados"

- "Automóveis. Mau tempo castiga venda de ligeiros comerciais"

O Jornal Económico:

- "Exportação de drones para a Ucrânia já supera vendas para a Rússia"

- "Galp regista recorde de 1.154 milhões"

- "Galp ajusta cargas de petróleo devido a tensão"

- "Preço do gás disparou mais de 40% após Qatar interromper produção"

- "Conferência. Sines é palco de Encontro Fora da Caixa"

- "Preços das casas sobem 12,2% em fevereiro"

- "AdC recomenda limites à extensão dos contratos"

- "Governo, patrões e UGT reúnem-se em busca de acordo na lei laboral"

- "Inovação. Portugal é o 1º na Europa com mais mulheres inovadoras"

Record:

- "Gil Vicente 1-2 Benfica. Na luta. Águia passa em Barcelos e já pensa no clássico"

- "Sporting-FC Porto. Rumo ao Jamor. Discussão começa hoje"

- "Rui Borges. 'Queremos ficar com a Taça'"

- "Farioli. 'Vamos desafiá-los em todo o campo"

- "NBA. Neemias em grande. Português conseguiu 27 pontos e 17 ressaltos na vitória dos Boston Celtics"

O Jogo:

- "Gil Vicente 1 -- Benfica 2. Pontos reais. Águias vencem e continuam à mesma distância dos rivais antes de receberem portistas"

- "Schjelderup. 'Foi importante vencer antes do FC Porto'"

- "Mourinho critica VAR e depois pede desculpa. 'Vi outro ângulo do lance que me pareceu penálti e não se confirma'"

- "Prestiani ovacionado pelos adeptos encarnados"

- "Taça de Portugal. Sporting -- FC Porto. Sem meias palavras. Rui Borges. 'Arouca? Poderia não ser penálti'. Francesco Farioli. 'Há um troféu para a liga virtual'"

- "Pote e Debast de volta"

- "Martim Fernandes regressa de olho no onze"

- "Mundial'2026. Poucas certezas e muitas dúvidas"

- "A visão de Pedro Santos, que joga nos Estados Unidos: 'Preços absurdos dos bilhetes'"

- "A análise do jornalista Jorge Pimenta. 'As pessoas habituaram-se à insegurança no México'"

- "Canadá, um caso à parte entre os organizadores"

- "Nuno Gomes recorda como viveu o Alemanha2006"

A Bola:

- " Gil Vicente 1 -- Benfica 2. Chama acesa. Encarnados não deixam baixar fervura na liga"

- "Golos de António Silva e Schjelderup resolvem jogo difícil"

- "Jornada 25 junta os quatro primeiros"

- "Aursnes sai lesionado e está em dúvida para o clássico com o FC Porto"

- "Taça de Portugal. Meia final. 1ª mão. Sporting-FC Porto. Aí está o primeiro 'round'"

- "'Queremos defender o que é nosso'. Rui Borges"

- "'Entrar fortes para pressionar todos'. Francesco Farioli"

- "Treinadores desvalorizam 'classificação virtual' do Benfica"

- "Villas-Boas convidado para a tribuna"

- "Vantagem portista em jogos da Taça"

- "Seleção. Portugal-Finlândia. Navegadoras iniciam caminhada para o Mundial"

- "Nelson Semedo falha jogos os 'AA'"

- "Basquetebol. Linces perdem liderança do grupo. Roménia 101 -- Portugal 96