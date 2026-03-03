Escalada militar, lucros recorde e duelos decisivos marcam a actualidade
Diário de Notícias:
- "Guerra. Conflito alastra no Médio Oriente e Trump diz que ataque ao Irão pode prolongar-se"
- "Poder de compra vai ser afetado. Juros deverão subir. E custo das viagens vai aumentar"
- "Fiscalização. Táxis no aeroporto. Negócio onde o lucro ilegal pode chegar aos 500 euros por dia"
- "Energia. Lucro da Galp sobe para recorde de 1154 milhões em 2025"
- "Lisboa. Moedas quer mais tempo para rever protocolos com juntas de freguesia"
- "Celebração. Paulo Flores espera que a sua música crie pessoas 'de alma lavada'"
- "Clássico. 11. ª batalha pela final: Borges aposta na união; Farioli promete ir 'atrás deles'"
Correio da Manhã:
- "Viúva Rosa sofre com rejeição do filho. Só a mãe e o pai da homicida vão à prisão"
- "Gil Vicente 1 Benfica 2. Schjelderup mantém sonho do título"
- "Sporting-FC Porto. Duelo de gigantes. 'São os melhores a defender' [Rui Borges]. 'Esperamos uma equipa agressiva' [Farioli]"
- "Guerra no Médio Oriente. Donald Trump alerta iranianos que o pior está para vir"
- "Cinco presidentes e 32 'vices'. Gestores das regiões custam 17 milhões"
- "Arrasador. Passos ataca linhas vermelhas de Montenegro"
- "Resultado histórico. Lucros da Galp ultrapassam 3 milhões por dia"
- "Ruy de Carvalho sopra 99 velas"
Público:
- "Principais 'chatbots' de inteligência artificial promovem casinos ilegais"
- "Guerra no Médio Oriente. Trump e Israel prontos para defender operação"
- ""Até onde vão os mísseis do Irão, que aposta em internacionalizar a guerra"
- "Principal vulnerabilidade da União Europeia está no gás"
- "Lei Laboral. 'Grande investimento' traduziu-se em duas reuniões"
- "Educação. Influenciadores nas escolas podem levar a investigação"
- "PSD-Braga. Militantes ativos em Barcelos quase duplicaram"
- "'Taça Portugal. Sporting e FC Porto antecipam braço-de-ferro"
- "Famílias. Uma só casa para pais e filhos adultos: como gerir a rotina e a saída"
- "Ciclo de cinema. Cinemateca com a casa às costas: programa para três meses"
Jornal de Notícias:
- "Guerra já chega a mais nove países. Trump não desiste de atacar o Irão, 'custe o que custar'"
- "França vai aumentar número de ogivas nucleares"
- "Uso da Base das Lages leva Rangel ao Parlamento"
- "Receita com multas acelera para 87 milhões com os novos radares"
- "Falta de meios para investigar fraudes causa prejuízos milionários a Portugal"
- "Porto. Plano a dez anos prevê reabilitação de 30 ilhas na Foz Velha"
- "Leite. Fecharam 400 explorações em cinco anos e há outras em risco"
- "Educação. Já foram pagas cinco mil bolsas aos futuros professores"
- "Taça de Portugal. Terceiro round entre leões e dragões abre mês decisivo"
- "Gil Vicente 1 -- Benfica 2. Magia nórdica. Golo de Schjelderup dá alento para receção ao F.C. Porto"
Negócios:
- "Preço dos fretes marítimos sobe com crise do Irão"
- "SATA avança com plano B para vender Azores Airlines"
- "Trabalho. Lei laboral regressa à concertação 'com esforço' de todos"
- "Radar África. A posse de Seguro e os convites atrasados"
- "Automóveis. Mau tempo castiga venda de ligeiros comerciais"
O Jornal Económico:
- "Exportação de drones para a Ucrânia já supera vendas para a Rússia"
- "Galp regista recorde de 1.154 milhões"
- "Galp ajusta cargas de petróleo devido a tensão"
- "Preço do gás disparou mais de 40% após Qatar interromper produção"
- "Conferência. Sines é palco de Encontro Fora da Caixa"
- "Preços das casas sobem 12,2% em fevereiro"
- "AdC recomenda limites à extensão dos contratos"
- "Governo, patrões e UGT reúnem-se em busca de acordo na lei laboral"
- "Inovação. Portugal é o 1º na Europa com mais mulheres inovadoras"
Record:
- "Gil Vicente 1-2 Benfica. Na luta. Águia passa em Barcelos e já pensa no clássico"
- "Sporting-FC Porto. Rumo ao Jamor. Discussão começa hoje"
- "Rui Borges. 'Queremos ficar com a Taça'"
- "Farioli. 'Vamos desafiá-los em todo o campo"
- "NBA. Neemias em grande. Português conseguiu 27 pontos e 17 ressaltos na vitória dos Boston Celtics"
O Jogo:
- "Gil Vicente 1 -- Benfica 2. Pontos reais. Águias vencem e continuam à mesma distância dos rivais antes de receberem portistas"
- "Schjelderup. 'Foi importante vencer antes do FC Porto'"
- "Mourinho critica VAR e depois pede desculpa. 'Vi outro ângulo do lance que me pareceu penálti e não se confirma'"
- "Prestiani ovacionado pelos adeptos encarnados"
- "Taça de Portugal. Sporting -- FC Porto. Sem meias palavras. Rui Borges. 'Arouca? Poderia não ser penálti'. Francesco Farioli. 'Há um troféu para a liga virtual'"
- "Pote e Debast de volta"
- "Martim Fernandes regressa de olho no onze"
- "Mundial'2026. Poucas certezas e muitas dúvidas"
- "A visão de Pedro Santos, que joga nos Estados Unidos: 'Preços absurdos dos bilhetes'"
- "A análise do jornalista Jorge Pimenta. 'As pessoas habituaram-se à insegurança no México'"
- "Canadá, um caso à parte entre os organizadores"
- "Nuno Gomes recorda como viveu o Alemanha2006"
A Bola:
- " Gil Vicente 1 -- Benfica 2. Chama acesa. Encarnados não deixam baixar fervura na liga"
- "Golos de António Silva e Schjelderup resolvem jogo difícil"
- "Jornada 25 junta os quatro primeiros"
- "Aursnes sai lesionado e está em dúvida para o clássico com o FC Porto"
- "Taça de Portugal. Meia final. 1ª mão. Sporting-FC Porto. Aí está o primeiro 'round'"
- "'Queremos defender o que é nosso'. Rui Borges"
- "'Entrar fortes para pressionar todos'. Francesco Farioli"
- "Treinadores desvalorizam 'classificação virtual' do Benfica"
- "Villas-Boas convidado para a tribuna"
- "Vantagem portista em jogos da Taça"
- "Seleção. Portugal-Finlândia. Navegadoras iniciam caminhada para o Mundial"
- "Nelson Semedo falha jogos os 'AA'"
- "Basquetebol. Linces perdem liderança do grupo. Roménia 101 -- Portugal 96