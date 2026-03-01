Presidente, líder do judiciário e jurista assumem poder após morte de Khamanei

Um conselho formado pelo Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, pelo chefe do poder judiciário, Golamhosein Mohseni Eyei, e por um jurista do Conselho dos Guardiães assumirá a liderança do país após a morte do aiatola Ali Khamanei.

Os três responsáveis assumirão o "período de transição" após a morte de Ali Khamanei nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, após 36 anos no poder, informou a agência estatal iraniana, IRNA, que citou um conselheiro de Khamanei, Mohammad Mokhber.

O Conselho dos Guardiães é composto por seis juristas e seis clérigos e tem como função aprovar ou vetar as leis aprovadas no Parlamento.

De acordo com a legislação iraniana, o órgão responsável pela eleição do líder supremo é a Assembleia de Peritos, um corpo formado por 88 clérigos eleitos nas urnas a cada quatro anos, a última vez nas eleições de março de 2024.

A televisão estatal iraniana anunciou esta madrugada a morte de Khamanei no seu gabinete no sábado, em consequência dos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica, informação que foi posteriormente confirmada pelo Governo e outros organismos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha anunciado antes que Khamanei, de 86 anos, que exercia o cargo de líder supremo do Irão desde 1989, tinha morrido nos ataques e apelou ao povo iraniano para "recuperar" o país, após décadas de regime dos aiatolás.

Também foi confirmada a morte de outros altos funcionários, como o comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irão, o general Mohamad Pakpur, e o secretário do Conselho de Defesa, Ali Shamjani.

A ofensiva norte-americana e israelita começou na madrugada de sábado contra alvos em Teerão e outras cidades iranianas, como Tabriz (noroeste) e Isfahan (centro).

Os ataques causaram, até ao momento, mais de 200 mortes, segundo estimativas do Crescente Vermelho, congénere da Cruz Vermelha no Ocidente.