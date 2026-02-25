“Há uma verba substancial para recuperar as artérias da cidade”

“Uma verba substancial de orçamento para esse fim.” Foi com esta garantia que o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, respondeu, na sessão da Assembleia Municipal que decorre nesta manhã de quarta-feira, às críticas do PS e do JPP sobre o estado das vias na cidade.

A declaração surgiu durante a análise da informação escrita do Presidente da Câmara sobre a actividade da autarquia e a situação financeira do Município, ponto em discussão no plenário.

Após as intervenções de deputados municipais do PS e do JPP, que levantaram questões relacionadas com intervenções em curso e degradação de algumas artérias, Jorge Carvalho agradeceu os contributos e assegurou que as situações estão devidamente identificadas. “Nós agradecemos todos os contributos, particularmente os que revelam um acompanhamento atento à nossa cidade”, afirmou.

O autarca explicou que muitas das intervenções nas estradas decorrem de trabalhos estruturais, nomeadamente a recuperação ou substituição de redes, o que obriga a uma fase posterior de asfaltamento definitivo. “Esses trabalhos implicam um asfaltamento final, não apenas soluções paliativas”, sublinhou.

Acrescentou ainda que as intervenções de maior profundidade são programadas para períodos menos críticos em termos de trânsito, designadamente durante as interrupções escolares, atendendo à dinâmica da circulação na cidade. Nesse contexto, reafirmou que o plano de recuperação das artérias do Funchal dispõe de “uma verba substancial de orçamento para esse fim”, garantindo que as obras previstas serão concretizadas.