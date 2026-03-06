CHEGA acusa Câmara da Ribeira Brava de falta de planeamento em obra que provoca constrangimentos no trânsito

O membro eleito à Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava pelo CHEGA, Roberto Gonçalves, critica duramente "a falta de planeamento da Câmara Municipal da Ribeira Brava relativamente à obra actualmente em curso na Rua dos Dragoeiros, situação que está a provocar fortes constrangimentos no trânsito e sérias dificuldades no dia-a-dia da população".

Segundo nota à imprensa, "a intervenção está a decorrer sem que tenha sido previamente apresentado um plano de circulação alternativo credível, resultando em congestionamentos frequentes na rotunda da vila, com impacto directo na Rua 6 de Maio e repercussões no nó de circulação da Ponte Vermelha".

“Mais uma vez, quem paga o preço da falta de planeamento da autarquia são os ribeirabravenses, que diariamente enfrentam engarrafamentos, dificuldades de estacionamento e atrasos nas suas deslocações”, afirma Roberto Gonçalves.

Roberto Gonçalves considera "inaceitável que uma obra desta dimensão avance sem uma estratégia clara para minimizar o impacto na mobilidade, alertando que a situação poderá agravar-se nas próximas fases da intervenção, especialmente quando os trabalhos se aproximarem da zona do supermercado Continente".

Perante o cenário actual, defende que "a Câmara Municipal deve agir de imediato e implementar medidas temporárias de reorganização do trânsito, nomeadamente a inversão do sentido obrigatório na Rua 6 de Maio, permitindo circulação ascendente enquanto decorrem as obras, como forma de aliviar o congestionamento no entroncamento com a Rua Comandante Camacho de Freitas".

Paralelamente, manifesta também "grande preocupação face às recentes declarações públicas sobre possíveis alterações à circulação rodoviária na saída do túnel da Ribeira Brava, alegadamente no âmbito de um entendimento entre autarcas do Oeste da Madeira".

Se esse entendimento realmente existe, a população tem o direito de saber quem o negociou, em que condições foi feito e que impacto terá na mobilidade dentro da Ribeira Brava". Roberto Gonçalves

“O que não podemos aceitar é que a nossa vila seja transformada numa zona penalizada para resolver os problemas de trânsito de outros concelhos”, sublinha.

Roberto Gonçalves recorda ainda que "o verdadeiro problema da mobilidade na zona oeste é conhecido há décadas e resulta do incumprimento sucessivo das promessas feitas pelos sucessivos governos regionais relativamente à construção da ligação da Via Expresso entre a Ribeira Brava e a Calheta".

“Durante anos prometeram essa infraestrutura à população. Agora, em vez de cumprir aquilo que foi prometido, surgem soluções improvisadas que podem agravar ainda mais o trânsito dentro da nossa vila”, critica.

Para o CHEGA, "a mobilidade na zona oeste exige planeamento sério, investimento estruturante e respeito pelas populações, e não decisões tomadas sem transparência e sem ouvir quem vive diariamente na Ribeira Brava".

Roberto Gonçalves garante que continuará a exercer o seu mandato com firmeza na defesa dos interesses dos ribeirabravenses, exigindo responsabilidade política e soluções concretas para os problemas que afetam o concelho.