Rajadas ultrapassam 100 km/h na Madeira e Porto Santo

O vento mantém-se forte esta terça-feira, com rajadas a ultrapassarem os 100 km/h em várias zonas da Madeira e Porto Santo. Segundo dados da rede do IPMA na Região, até às 16h00, destacam-se: 130 km/h no Chão do Areeiro, com vento médio de 75,6 km/h entre as 15 e as 16 horas; 115 km/h no Pico Alto; 107 km/h no Caniçal/Ponta de São Lourenço; 104 km/h na Ponta de São Jorge; e 102 km/h no aeroporto do Porto Santo.

Outros locais também registaram vento intenso: 96 km/h nos Prazeres e 76 km/h na Selvagem Grande.

Até às 21 horas Madeira e Porto santo estão sob aviso laranja para o vento, face à previsão de rajadas entre os 95 km/h e os 120 km/h.