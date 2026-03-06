Carneiro acusa Governo de estar a governar em falsete

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou hoje o Governo de estar a governar "em falsete", sublinhando que o PS tem sido o grande fator da estabilidade política no país.

"Aquilo que tem dito o Dr. Passos Coelho é aquilo que todos hoje dizem, ou seja, este Governo não mostra capacidade para reformar, é um Governo que tem estado a governar em falsete. Ou seja, dá a ideia que está a fazer quando de facto nada está a fazer do ponto de vista daquilo que o país precisa para a saúde, para a habitação, para os salários, para o rendimento, para o crescimento da economia", declarou.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas em Faro, à chegada à apresentação da sua recandidatura ao cargo de secretário-geral do PS, eleições às quais concorre de novo sozinho.

Questionado pelos jornalistas sobre como vê a decisão de Luís Montenegro de antecipar as diretas do partido, Carneiro recorreu à expressão que o primeiro-ministro usou perante as críticas de Passos Coelho relativamente à passagem direta de Luís Neves de diretor nacional da PJ para ministro da Administração Interna.

"Olhe, eu utilizaria a própria expressão do Dr. Luís Montenegro, a dizer que era pitoresco o que se estava a passar na AD, ou seja, quando nós numa altura de crise internacional temos o partido do Governo a tratar de assuntos internos, dá uma ideia mais clara de que de facto o Partido Socialista tem sido e continuará a ser o grande fator da estabilidade política no país", sublinhou.

Questionado ainda sobre se a rejeição, pelo Tribunal Constitucional, do recurso de Montenegro para impedir divulgação de clientes da Spinumviva, o líder socialista disse não comentar decisões dos tribunais e que se trata de uma matéria que diz respeito ao primeiro-ministro.

"Não quero comentar as decisões do Foro Jurisdicional, como disse, as decisões que tomou o Tribunal Constitucional, exigindo ao primeiro-ministro que entregue os documentos em falta à entidade para a transparência. É um assunto que diz respeito ao Dr. Luís Montenegro, que não quero comentar", reiterou.

O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso apresentado pelo primeiro-ministro para impedir a inclusão dos clientes da Spinumviva no seu registo de interesses, mas a decisão não é definitiva porque foi pedida a sua anulação.

Sob o lema "Contamos todos", José Luís Carneiro está a realizar rondas pelos distritos do continente e pelas duas Regiões Autónomas para promover encontros com representantes da sociedade civil e militantes do PS.