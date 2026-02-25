Sílvia Silva acusa o Governo Regional de "gerir mal" os apoios agrícolas

No âmbito da discussão de um projecto de resolução do PSD que defende a manutenção da gestão descentralizada dos apoios europeus destinados ao sector primário, a deputada Sílvia Silva (PS) afirmou que "o dinheiro não chega aos produtores de banana" porque "o Governo Regional gere mal os dinheiros públicos". A parlamentar socialista referiu que a sua posição está fundamentada nas conclusões de um relatório europeu.

Esta intervenção motivou uma reacção crítica de Rafaela Fernandes (PSD), que acusou Sílvia Silva de demagogia e de criar suspeitas infundadas sobre a utilização dos apoios comunitários. A deputada social-democrata apontou para o último relatório do Tribunal de Contas que realça a importância dos apoios POSEI e "em lado nenhum diz que o dinheiro não chega às pessoas". Sublinhou ainda que as verbas que têm o escrutínio de entidades nacionais e internacionais.