José Luís Carneiro vem à Madeira apresentar recandidatura a secretário-geral do PS

José Luís Carneiro apresenta, este sábado, 7 de março, na Madeira, a sua recandidatura ao cargo de secretário-geral do Partido Socialista.

A iniciativa terá lugar pelas 17h00, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, momento em que o atual secretário-geral socialista irá apresentar aos militantes madeirenses a sua moção de estratégia global, intitulada 'Contamos Todos'.

Tal como revela nota à imprensa, José Luís Carneiro foi eleito secretário-geral há oito meses, numa eleição intercalar estatutária por vacatura do cargo, sendo que, no calendário do Congresso Nacional e da eleição de todos os órgãos nacionais do Partido, recandidata-se agora ao cargo.

As eleições internas do PS estão agendadas para o dia 14 deste mês, sendo que o XXV Congresso Nacional do Partido decorrerá de 27 a 29 de Março, em Viseu.

A moção de estratégia global reserva um capítulo à Madeira e aos Açores, com o recandidato à liderança do PS a defender o fortalecimento e aprofundamento da autonomia político-administrativa como expressão da democracia, da riqueza e diversidade da comunidade nacional e do respeito pela vontade dos madeirenses e açorianos.

O recandidato considera também que as Autonomias são a melhor expressão de Portugal no Atlântico, pelo que os Açores e a Madeira “têm de assumir uma participação qualificada, preponderante e de destaque nesse grande desígnio nacional que é o Mar”.

A revisão da Lei das Finanças Regionais, bem como o respeito pelas realidades das Autonomias regionais, com a previsão de um programa específico de cada uma delas sobre o qual estas tenham o poder de definição de prioridades e de decisão sobre a afectação de recursos, no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034, são outras ideias defendidas por José Luís Carneiro.