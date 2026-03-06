Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Aumenta aborto na adolescência. 354 jovens engravidaram nos últimos seis anos na Região. Em 2025 registaram-se mais interrupções voluntárias e menos partos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 10 e 11.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Marítimo salvou-lhe a vida. Depois de perder o companheiro e enfrentar um cancro, Maria de Jesus encontrou no futebol e nos jogos a força para voltar a lutar e recuperar a vontade de viver.

Vereador chumba proposta do seu presidente. Grutas expõem divisão no executivo do Chega em São Vicente.

Fique também a saber que Abril celebra os livros. Festival FALEMOS regressa entre 6 e 30 de Abril com oficinas, autores, sessões para famílias, música e dezenas de iniciativas para promover a leitura.

E, por fim, Nova revista científica madeirense quer projecção internacional.

