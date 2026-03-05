Israel inicia fase seguinte da guerra e promete "outras surpresas"

O chefe do Estado-Maior israelita anunciou hoje que Telavive passou à "próxima fase" das operações militares contra o Irão e disse que tinha "outras surpresas" contra a República Islâmica.

"Depois de ter concluído com sucesso a fase de ataque surpresa, durante a qual estabelecemos a nossa superioridade aérea e neutralizámos a rede de mísseis balísticos, passamos agora à fase seguinte da operação", anunciou o tenente-general Eyal Zamir numa declaração televisiva.

"Durante esta fase, continuaremos a desmantelar o regime [iraniano] e as suas capacidades militares. Ainda temos outras surpresas reservadas, que não pretendo revelar", acrescentou.

Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que "há muitos resultados positivos", mas que "ainda há muito a fazer" no conflito contra o Irão.

"Continuamos a atacar os alvos do regime terrorista no Irão e também os elementos terroristas no Líbano. Há muitas conquistas, mas ainda há muito a fazer", indicou Netanyahu num vídeo divulgado pelo gabinete governamental.

O líder israelita visitou hoje uma base aérea no sul de Israel e reuniu-se com pilotos do Exército dos Estados Unidos que estão a participar nas operações.

"A cooperação entre o Exército dos Estados Unidos e as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) é histórica", acrescentou.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.