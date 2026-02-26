Rússia sem prazos para acabar a guerra

A Rússia não tem qualquer prazo para pôr fim ao conflito na Ucrânia, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, antes de uma nova reunião em Genebra entre emissários ucranianos e norte-americanos.

"Ouviu-nos dizer alguma coisa sobre prazos? (...) Não temos nenhum prazo, temos apenas tarefas (...). Estamos a cumpri-las", declarou Lavrov a jornalistas em Moscovo, citado pela agência de notícias estatal TASS, segundo a agência francesa AFP.

As declarações de Lavrov surgem num momento de movimentação diplomática na Suíça, onde representantes de Kiev se reúnem com enviados do Presidente norte-americano, Donald Trump, para preparar discussões trilaterais com a Rússia.

Uma nova ronda de negociações entre russos e ucranianos sobre mediação dos Estados Unidos deverá realizar-se no início de março.

Para hoje, estão previstas reuniões em Genebra entre o ucraniano Rustem Umerov e os norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.

O conselheiro económico do Kremlin (presidência russa), Krill Dmitriev, deverá também encontrar-se com Witkoff e Kushner na cidade suíça.

Washington tem pressionado para uma resolução do conflito, que já causou centenas de milhares de mortos e feridos e destruição de muitas cidades e infraestruturas na Ucrânia.

"Seria o maior dos erros tentar agora definir qualquer etapa ou fazer qualquer prognóstico. Não quero cometer esses erros", afirmou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, também citado pela TASS.

As conversações permanecem bloqueadas perante a exigência de Moscovo para que Kiev abandone parte dos territórios ucranianos, algo que a Ucrânia recusa.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem declarado repetidamente que uma reunião com o homólogo russo, Vladimir Poutine, seria necessária para alcançar um acordo que resolva as questões fundamentais das negociações.

Peskov reiterou que uma cimeira desta natureza apenas poderá ocorrer após a conclusão do trabalho de negociação, de forma a "colocar um ponto final" no conflito.