ONU estima que 100 mil pessoas fugiram de Teerão após início da guerra

Cerca de 100 mil pessoas abandonaram Teerão nos dois primeiros dias da guerra no Irão, lançada no sábado por Israel e pelos Estados Unidos, afirmou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Estima-se que 100 mil pessoas tenham deixado Teerão nos dois dias seguintes aos ataques israelitas e norte-americanos", indicou o ACNUR numa breve atualização sobre a situação humanitária.

A agência das Nações Unidas acrescentou que deverá divulgar em breve novos dados atualizados sobre os deslocamentos populacionais no país.

O ACNUR referiu que as informações mais recentes indicam que, até agora, não se registou um aumento significativo de movimentos transfronteiriços associados aos acontecimentos recentes.

A agência indicou também que a situação na passagem fronteiriça de Islam Qala, entre o Irão e o Afeganistão, permanece estável, sem alterações relevantes.

Já a passagem fronteiriça de Milak, igualmente na fronteira com o Afeganistão, foi reaberta no domingo, dia 02 de março.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro uma ofensiva militar conjunta contra o Irão, desencadeando um conflito que se alargou a várias regiões do Médio Oriente.