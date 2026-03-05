Leonardo Jardim oficializado como treinador do Flamengo

Agora é oficial: Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. A oficialização aconteceu ontem através de um comunicado publicado pelo clube brasileiro.

O técnico madeirense, 51 anos, assinou até Dezembro de 2027 e substitui Filipe Luís, treinador brasileiro que foi despedido na segunda-feira.

Leonardo Jardim começou sua carreira na Madeira como treinador principal da Camacha entre 2003 e 2008. Seguiu-se o Desportivo de Chaves (2008-2009), Beira-Mar (2009-2011) e Sp. Braga (2011-2012).

Depois comandou o Olympiacos, da Grécia, onde trabalhou de 2012 a 2013. Voltou depois a Portugal para treinar o Sporting, entre 2013 e 2014, naquele que foi, até ao momento, o último trabalho em Portugal.

Em 2014, Leonardo Jardim assumiu o Mónaco, onde trabalhou até 2019. Por lá, ele viveu seu auge como treinador ao conquistar o título francês

Após dois anos de descanso, Leonardo Jardim voltou ao futebol em 2021, ao assumir o comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde ficou até 2022. Ainda no Oriente Médio, ele trabalhou no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos (2022-2023); no Al-Rayyan, do Catar (2023-2024) e no Al-Ain, também dos Emirados Árabes Unidos (2024-2025). Em 2025 orientou o Cruzeiro onde desenvolveu um brilhante trabalho. Segue-se agora o Flamengo, actual campeão brasileiro e um dos míticos clubes do futebol mundial.