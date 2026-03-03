Flamengo negoceia com Leonardo Jardim

O treinador madeirense Leonardo Jardim, 51 anos, é o mais forte candidato a suceder a Filipe Luís - despedido hoje- no comando técnico do Flamengo.

Segundo a imprensa brasileira, clube e Leonardo Jardim estão em negociações e ainda hoje poderá haver acordo para que o técnico madeirense possa assinar pelo actual campeão brasileiro e detentor da Taça dos Libertadores da América -equivalente na Europa à Liga dos Campeões. Leonardo Jardim está sem clube neste momento depois de ter saído Cruzeiro onde fez um brilhante trabalho na temporada passada.