Bombeiros resgatam cabra em escarpa no Santo António

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados ao final da manhã para resgatar uma cabra que se encontrava numa escarpa no caminho da Ribeira Grande, em Santo António, Funchal.

No local, os voluntários actuaram com uma viatura e quatro elementos, conseguindo devolver o animal ao sítio de onde se tinha deslocado.

Também os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram presentes, com uma viatura e dois operacionais, para apoio à operação.