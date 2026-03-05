Seis feridos na sequência do acidente grave na Serra de Água

No final da manhã desta quinta-feira, uma colisão envolvendo um veículo de nove lugares e um ligeiro ocorreu no túnel da Meia Légua, na Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava. O alerta foi registado pelas 11h42 pelo Comando Regional de Operações de Socorro.

Acidente grave na Meia Légua condiciona o trânsito Um acidente grave na Meia Légua, Serra de Água, no sentido Ribeira Brava - São Vicente, ocorrido há instantes, está a condicionar fortemente o trânsito naquela zona.

Para o local foram mobilizados os Corpos de Bombeiros da Calheta, São Vicente, Porto Moniz, Ribeira Brava e Ponta do Sol, juntamente com a Equipa Medical de Intervenção Rápida (EMIR) e unidades da Via Expresso. No total, estiveram envolvidos 10 veículos e 23 operacionais.

O acidente resultou em seis feridos, incluindo uma vítima encarcerada, que precisou de intervenção para ser retirada do veículo. Todos os feridos foram assistidos no local e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo a informação da Protecção Civil, a circulação já se encontra normalizada, após os esforços das equipas de socorro e da Via Expresso, que garantiram a segurança e a limpeza da estrada.

Estiveram igualmente presentes diversas viaturas da Polícia de Segurança Pública.