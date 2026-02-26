Madeira afirma-se como 'hub' atlântico de cruzeiros após receber cimeira europeia do sector

A Madeira acolheu esta semana a CLIA European Summit 2026, que reuniu no Funchal mais de 400 executivos da indústria de cruzeiros. O evento, organizado pela Cruise Lines International Association em parceria com a APRAM e o Governo Regional, decorreu entre segunda e esta quinta-feira e contou com a participação de representantes de companhias de navegação, agentes de turismo, autoridades portuárias e decisores políticos de vários países.

Através de nota à imprensa, a APRAM salienta que o encontro serviu de palco para um anúncio de peso: a Costa Cruises vai prolongar a sua operação invernal com escala semanal no Funchal até Maio de 2027, com perspectiva de extensão até Novembro.

Davide Francesco Truscello, representante da companhia italiana, justificou a decisão com o desempenho excepcional do destino. "A Madeira é um destino muito atractivo, com muitas excursões; o ambiente é excelente e o 'feedback' dos nossos hóspedes é muito positivo. Prolongar a temporada permite garantir uma programação regular e de fácil venda para os agentes de viagens", afirmou.

Os debates ao longo dos três dias incidiram sobre o papel estratégico dos agentes portuários, o desenvolvimento dos destinos de cruzeiro e a coordenação entre companhias, portos e comunidades locais. No painel de encerramento, participaram representantes da Costa Cruises, da APRAM, da Cruise Saudi, da RINA e do Ministério do Turismo do Chipre.

Patrícia Bairrada, directora comercial da APRAM, destacou os factores que têm consolidado a posição da Madeira no sector, incluindo a aposta na segurança e a decisão estratégica tomada em 2005 de tornar o Porto do Funchal exclusivamente turístico. "A confiança das companhias no Atlântico também tem que ver com o quão seguros somos e como prestamos serviços. Permitimos melhorar a relação entre cidade e porto, e a cidade está vibrante por causa da indústria dos cruzeiros. Precisamos de integrar porto, operadores, comerciantes e residentes num modelo sustentável", sublinhou.

A cimeira encerrou com um apelo reforçado à cooperação entre todos os agentes do sector, projetando a Madeira como um destino estratégico, sustentável e competitivo no panorama dos cruzeiros atlânticos.