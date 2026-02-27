PR português manifesta "solidaridade" a homólogo italiano pelas consequências de acidente com eléctrico

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, transmitiu hoje as condolências ao seu homólogo de Itália, Sergio Mattarella, e manifestou a sua "solidariedade pelas trágicas consequências" do acidente com um elétrico em Milão, que causou duas mortes.

Segundo uma nota publicada hoje na página oficial na internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "transmitiu ao Presidente de Itália, Sergio Mattarella, sentidas condolências e solidariedade pelas trágicas consequências do acidente que envolveu um elétrico em Milão, causando múltiplas vítimas, incluindo mortais".

As autoridades italianas anunciaram que o acidente com o elétrico que descarrilou hoje e embateu contra um edifício no coração de Milão, deixou dois mortos e mais de duas dezenas de pessoas feridas.

O acidente, ao longo da avenida central Vittorio Veneto, ocorreu enquanto a capital italiana dos negócios acolhe os seus desfiles de moda sazonais e se encontra no intervalo entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno.

O elétrico número 9 percorre o coração da capital financeira de Itália e seguia em linha reta ao longo da Vittorio Veneto a alta velocidade. Mas, desviou-se de repente, numa mudança de via utilizada por outra linha de elétrico, e saiu do seu percurso habitual, segundo o vídeo do acidente transmitido pela Sky TG24.

O vídeo mostra o elétrico quase a virar-se de lado ao fazer a curva antes de embater de frente num edifício.

O presidente da Câmara de Milão, Beppe Sala, sugeriu que o erro humano foi a causa, deste acidente, dizendo que o condutor aparentemente não terá acionado a mudança de via para manter o elétrico em linha reta.

Sala confirmou que duas pessoas tinham morrido, um passageiro do elétrico e uma na rua, e assegurou que nenhum dos outros feridos se encontrava em estado de vida ou morte.