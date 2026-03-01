Porto de Omã atacado por drones

O porto de Omã foi hoje atacado por drones, de acordo com a agência de notícias estatal, e a embaixada americana na capital, Mascate, pediu aos seus cidadãos que permanecessem confinados.

Este ataque ao porto de Omã acontece no segundo dia de ofensiva iraniano no Golfo, em resposta ao ataque israelo-americano ao Irão perpetrado no sábado e do qual resultou a morte do líder supremo Ali Khamenei.

"A embaixada dos Estados Unidos em Omã pediu ao seu pessoal que permanecesse confinado. Recomendamos a todos os americanos presentes em Omã que façam o mesmo até novo aviso", indicou a embaixada numa publicação na rede social X.

Um trabalhador ficou ferido no ataque ao porto, precisou a agência estatal. Omã, mediador-chave nas negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão, tinha sido poupado no sábado pelos ataques iranianos.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

Na madrugada de hoje, um apresentador da televisão estatal iraniana anunciou, em lágrimas, a morte do aiatola Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica do Irão, que estava no poder há 36 anos.

A televisão iraniana não especificou em que circunstâncias Ali Khamenei morreu aos 86 anos, nem mencionou os ataques israelitas e americanos de sábado contra a sua residência em Teerão.

O Irão, entretanto, decretou um período de luto de 40 dias, bem como sete dias feriados, pela morte de Khamenei.

"Com o martírio do líder supremo, o seu caminho e a sua missão não serão perdidos nem esquecidos; pelo contrário, serão prosseguidos com mais vigor e zelo", declarou um apresentador da televisão estatal.

Os Guardas da Revolução iranianos, tropa especial do aiatola, prometeram uma "punição severa" aos "assassinos" do líder supremo.