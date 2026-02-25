"Reconhecer quem defendeu a autonomia e a democracia"

Foi aprovada por unanimidade, na sessão a decorrer esta manhã da Assembleia Municipal do Funchal, uma proposta de recomendação apresentada pelo PS para a atribuição do nome de Emanuel Jardim Fernandes a uma rua ou a outro espaço público municipal da cidade.

Na apresentação da iniciativa, o deputado socialista Sérgio Abreu sublinhou que a proposta visa "atribuir o nome de Emanuel Jardim Fernandes a um arruamento ou espaço público municipal", recordando o seu percurso político e o contributo para a defesa "da autonomia, do poder local, da democracia e da liberdade".

Durante a discussão, João Paulo Marques, do movimento Funchal Sempre Melhor, reconheceu que, apesar das diferenças políticas, "temos a capacidade de reconhecer as pessoas que merecem homenagem", manifestando abertura para uma reflexão favorável sobre a recomendação.

Também Carmo Gomes, do Chega, afirmou que o partido não se opõe à iniciativa, deixando, contudo, uma ressalva: a designação deverá recair, preferencialmente, sobre "uma rua nova ou um espaço novo", de modo a evitar constrangimentos administrativos para moradores e empresas.

Foi ainda admitida a possibilidade de o nome poder vir a ser atribuído a uma nova artéria a criar no concelho.

Submetida a votação, a proposta de recomendação do PS foi aprovada por unanimidade.