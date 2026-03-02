Jovens levam literacia financeira ao parlamento regional em sessão dedicada à cidadania

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) acolheu a Sessão de Abertura da Sessão Regional do Parlamento dos Jovens – Ensino Básico. Esta iniciativa reuniu cerca de 80 alunos provenientes de 12 escolas da Região, reforçando um projecto com mais de três décadas de promoção da participação cívica juvenil.

A edição deste ano decorre sob o tema 'Literacia Financeira – Os Jovens Contam!', desafiando os estudantes a reflectirem e apresentarem propostas sobre a importância da educação financeira no quotidiano e no futuro das novas gerações.

Na sessão inaugural, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, destacou o papel do Parlamento dos Jovens enquanto espaço de aprendizagem democrática, sublinhando que a iniciativa funciona como uma verdadeira escola de cidadania. Segundo a responsável, o projecto permite aos participantes desenvolver competências essenciais como o debate de ideias, a escuta ativa, o respeito por opiniões divergentes e a empatia.

Rubina Leal enalteceu ainda o envolvimento dos jovens madeirenses, considerando que representam uma geração participativa, com opinião própria e vontade de intervir na sociedade, defendendo que essa atitude deve ser incentivada e valorizada pelas instituições.

Promovido pela Assembleia da República, em parceria com a Assembleia Legislativa da Madeira e a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, o Parlamento dos Jovens tem envolvido, ao longo de mais de 30 anos, milhares de estudantes na vida cívica e democrática da Região.

Divulgado nas redes sociais da assembleia, a sessão regional agora iniciada constitui mais uma etapa deste percurso de formação cívica, reafirmando o compromisso institucional com a participação jovem e com a construção de uma sociedade mais informada, consciente e participativa.