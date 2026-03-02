O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, Richard Marques, afirmou esta segunda-feira, na sessão solene evocativa do 44.º aniversário da instituição, que “a protecção civil começa no território, na proximidade às pessoas”.

Na cerimónia, integrada na Semana da Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, o responsável sublinhou que “a cooperação institucional traduz-se numa resposta mais integrada e eficaz”, defendendo que “a gestão do risco exige uma abordagem transversal e multisectorial” e que “o trabalho em rede fortalece o sistema”.

Richard Marques destacou o reforço do investimento na Protecção Civil e salientou que, em 2025, foram modernizados processos e tecnologia, além de consolidado “um modelo de financiamento mais justo”.

O presidente do SRPC enalteceu ainda o papel dos 761 bombeiros existentes na RAM, considerando-os “o rosto visível da protecção civil”, quer na mitigação do risco, quer na capacidade de resposta às ocorrências.

“A resiliência da RAM constrói-se todos os dias”, concluiu.