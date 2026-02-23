Governo maquilhado e bem penteado destacado na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais desta segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026.

No Correio da Manhã:

- "Governo gasta milhares em maquilhagem e cabeleireiro. Montenegro contrata empresa de beleza por ajuste direto"

- "FC Porto 1 Rio Ave 0.FC Porto mantém liderança tranquila"

- "Champions. Mourinho descobre receita para conquistar Madrid"

- "Sporting. Geny enche cofre dos leões"

- "Alerta para 'desafio do paracetamol' que está a levar menores ao hospital"

- "Sintra. Inventa fortuna e é morto por 100 euros"

- "Foragido à justiça. 'Rei dos aspiradores protesta por furto de carro"

- "Estatística. Preço das casas envergonha Portugal na UE"

- "Acusação. Capitão da GNR trafica droga com a mulher"

- "Porto. Polícia encontra esqueleto em casa"

- "Levou arma e bidão de gasolina. Tentou matar Trump mas foi abatido a tiro"

No Público:

- "TAP e SATA obrigadas a devolver parte das ajudas que receberam do Estado"

- "Guerra na Ucrânia. Sem os EUA, Ucrânia já só tem a Europa para se armar e defender"

- "Drones, lasers e 'enxames': como Kiev forjou uma indústria em plena guerra"

- "Análise: a guerra dos quatro dias cumpre agora quatro anos"

- "Literatura. Do nicho à expansão, retrato do mercado da BD em Portugal"

- "Luís Neves toma hoje posse. Saída de director da PJ para o Governo reacende debate sobre separação de poderes"

- "Dos incêndios às polícias, os desafios do novo ministro da Administração Interna"

- "Estados Unidos. Autoridades abatem homem armado no resort de Trump"

- "Terrorismo. Al-Qaeda mudou e é hoje 50 vezes maior do que no 11 de Setembro"

- "Partidos. Chega investiga compra de votos a neonazis por actual deputado"

- "Saúde. Só 45 mil portugueses têm testamento vital activo"

No Jornal de Notícias:

- "Número de jovens a tirar a carta de ciclomotores atinge valor recorde"

- "FC Porto 1-0 Rio Ave. Aqui, meu capitão. Froholdt marcou golo construído a partir da magia de Pietuszewski"

- "Esposende. Cães ajudam alunos com necessidades educativas específicas"

- "Gondomar. Nova unidade da Lipor vai tratar 72 camiões com restos de comida por dia"

- "Maia. Despedido por tentar agredir homem que o ameaçou com faca"

- "Saúde. Um terço do país não tem especialistas de medicina física e de reabilitação"

- "Coimbra. APA quer rever infraestruturas para gerir o rio Mondego"

- "Petróleo. Asfixia dos EUA ameaça sobrevivência dos cubanos"

No Diário de Notícias:

- "Alunos do interior continuam a ser os mais penalizados no acesso ao Ensino Superior"

- "Quatro anos depois. Centenas de ucranianos lembraram em Lisboa e Porto que a guerra continua"

- "Governo. Luís Neves torna-se ministro da Administração Interna com desafios difíceis e perfil elogiado, mas não unânime"

- "Tensão. Que meios têm os EUA para atacar o Irão e onde é que Teerão pode retaliar?"

- "Sara Correia: 'Gosto de cantar outras coisas, só não sei é cantar de outra maneira. Esse é o meu fado'"

- "Turismo. Brasil é o convidado da BTL e traz quase 50 expositores com programação especial"

- "Economia. Estudo do BCE alerta que desastres climáticos podem agravar custo da dívida"

- "Parlamento. Votação para provedor de justiça e juízes do TC avança esta semana após atrasos"

- "Extrema-Direita. Acusação a deputado do Chega abre discussão entre militantes do 1143"

- "Brasil. O Carnaval correu mal a Lula no sambódromo e na política"

No Negócios:

- "Fidelidade avaliada em 4,9 mil milhões para entrar em bolsa"

- "Conversa Capital. Pedro Pimpão: 'Há prejuízos das tempestades que são irreversíveis'. Presidente da Associação Nacional de Municípios diz que privados vão precisar de apoio para fazerem a limpeza das terras"

- "Investidor privado. Gurus do investimento preferem as tecnológicas"

- "IRS. Saiba os passos que tem de dar para preparar a entrega da declaração"

- "Economia. Bruxelas pede 'total clareza' aos EUA sobre as tarifas"

- "Empresas. Maior travão à competitividade é o mercado de trabalho"

No O Jornal Económico:

- "'Que o PTRR não se torne numa luta partidária'. A destruição provocada pelas tempestades afeta milhares de empresas, dizem Armindo Monteiro e Luís Miguel Ribeiro, presidentes da CIP e da AEP, reconhecendo desconhecer quanto será gasto e quanto a fundo perdido. A oposição lamenta falta de informação"

- "Supremo abate lei Trump, empresas procuram clareza"

- "Benfica campeão a vender futebolistas"

- "Justiça. Aprovada multa até 10 mil euros para acelerar processos"

- "Nestlé aposta no café, nutrição e petcare - gelados e água de fora"

- "Poder de compra em Portugal é dos mais baixos da União Europeia"

- "Lei Laboral. Patrões, Governo e UGR recomeçam negociações"

- "Produção nacional de sapatos cai 5% e afeta exportações"

- "Faturação do grupo Delta Cafés atinge os 650 milhões"

- "Novo governo neerlandês toma posse... finalmente"

No O Jogo:

- "FC Porto 1-0 Rio Ave. General Froholdt diz presente. Dragões resistem à pressão dos rivais e continuam com quatro pontos de avanço graças ao golo do dinamarquês"

- "Farioli: 'Estamos numa corrida em que tudo está em aberto'"

- "Hoje: teste com Vizela para dar andamento aos menos utilizados"

- "Benfica. Prestianni pede desculpa pelo ruído. Argentino assegura inocência no balneário. Mourinho não o risca para a decisão de Madrid"

- "Sporting. Suárez no pódio de reforços. Só superado por Jardel e Jackson Martínez"

- "Clubes da Premier League fazem mira a Fresneda"

- "Estoril 3-1 Gil Vicente"

- "Basquetebol. Leão agarra a Taça. FC Porto 84-86 Sporting"

No A Bola:

- "Prestianni nas contas para Madrid. Mourinho quer o argentino para a 'remontada'. Eventual punição da UEFA ainda pode afastá-lo do jogo de quarta-feira. Jogador pediu desculpa aos companheiros de equipa"

- "José Neto encantado com a estreia a titular"

- "FC Porto 1-0 Rio Ave. No controlar é que está o ganho. Golo de Froholdt garantiu os três pontos"

- "Francesco Farioli: 'Fase final da época será extremamente exigente'"

- "Estoril 3-1 Gil Vicente"

- "Sporting. Geny com ordens para disparar à baliza"

- "Basquetebol. Sporting ganha Taça de Portugal"

- "Ciclismo. Volta ao Algarve. Ayuso brilha no Malhão e conquista a prova"

- "Inglaterra. Gyokeres de alto nível em dérbi londrino"

E no Record:

- "Benfica. Prestianni pede desculpa à equipa. Avançado lamenta que caso esteja a desestabilizar o grupo"

- "Nega insulto racista e junta companheiros no Seixal"

- "FC Porto 1-0 Rio Ave. À italiana. Froholdt marcou golo solitário"

- "Sporting. Guilherme surpreende Rui Borges. Adaptação do reforço supera expectativas"

- "Basquetebol. FC Porto 84-86 Sporting. Leão leva a Taça"

- "Inglaterra. Tottenham 1 Arsenal 4. Gyokeres bisa no dérbi de Londres"

- "Volta ao Algarve. Almeida acaba em 3.º. Vitória de Ayuso"